Coahuila genera alianzas con San Antonio, Texas, para fortalecer el Turismo del Estado

Torreón, Coahuila a 02 de Octubre de 2019.- El Gobierno de Coahuila, a través de la Secretaría de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos, genera alianzas con San Antonio, Texas, para fortalecer la visita de más paseantes en la entidad y en La Laguna.

Así lo expresó María Eugenia Villarreal Abusaíd, subsecretaria de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos en La Laguna, quien fue acompañada en este viaje de promoción por la Directora General del Teleférico de Torreón, Verónica Soto Díaz.

La servidora pública reconoció que gracias a la seguridad que existe en el estado, tema prioritario para el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís; a su visión al inaugurar el Centro de Convenciones de Torreón y a que creó esta Secretaría, se da un fuerte impulso para que más turistas conozcan estas tierras.

En el vecino país fueron recibidas por el Ministro Sergio Zapata Lozano, Director of Mexican Institute and Cultural Attaché at Mexican Consulate; Iñigo Arzac, consejero del Museo Witte y empresario; Sherry Dowlatshahi, Chief Diplomacy and Protocol Officer; Juan Antonio Flores, executive VP, Goverment Affairs, Port San Antonio, y Alan Lien, abogado protector de los derechos de los migrantes mexicanos en Estados Unidos.

Este acercamiento fue con el propósito de establecer vínculos para que ambas ciudades —Torreón y San Antonio— se promocionen.

Es posible que en noviembre, en el Museo Witte se haga la presentación de Coahuila y se difunda como destino turístico, describió Villarreal Abusaíd.

“San Antonio es un lugar en el que muchos mexicanos radican y al estar cerca existe la oportunidad de que vengan a visitarnos y de que conozcan la región y la entidad”, expresó.

De La Laguna, dijo que difundirán el Teleférico de Torreón, el Cristo de las Noas, el Paseo Morelos y 11 museos, (entre ellos el Arocena), y el Teatro Isauro Martínez, catalogado como el segundo más bello en México, según el Instituto Nacional de Bellas Artes, expresó, entre otros.

También se aprovechará para promocionar a los Pueblos Mágicos de Viesca, con las Dunas de Bilbao; y Parras de la Fuente, con Casa Madero y sus diversos viñedos.

