(AGENCIAS)

25 de Julio de 2019.- Cita a ciegas, nueva producción de Pedro Ortiz de Pinedo, protagonizada por Victoria Ruffo, Arturo Peniche, Omar Fierro, Sofía Garza y Gonzalo Peña, inicia por las estrellas el próximo 29 de julio.

Cita a ciegas, narra la historia de Lucía, una joven que vive al límite, tiene más de 30 años, no tiene novio y pelea constantemente con la báscula. Su mayor problema no es su peso, es Maura, su mamá, quien insiste en convencerla de que, con su apariencia y actitud, no logrará encontrar el amor y ser feliz. Marina, hermana menor de Lucía se casará y la única preocupación de Maura, es que Lucía no llegue a la boda sola, vestida de negro y más gorda que nunca. Lucía acepta la apuesta de su mama, asegurando que llegará a la boda más delgada, con pareja y con un hermoso y colorido vestido. Si Lucía gana, se quedará con la casa de su madre, si pierde tendrá que practicarse una liposucción. Lucía tendrá 258 días para intentar ganar esta singular apuesta.

En Cita a ciegas, también actúan Susana Alexander, Juan Ferrara, Edgar Vivar, Sara Corrales, Adrián Di Monte, Sergio Klainer Anahí Allue, Luz María Jerez, Oka Giner, Begoña Narváez, Itahisa Machado, Magali Boyselle, José Manuel Lechuga, Luis Rodríguez “Guana”, Patricio José, Carlos Hays, Lara Campos, entre otros.

Cita a ciegas inicia el lunes 29 de julio a las 20:30 horas, por las estrellas.

