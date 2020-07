Circulan pruebas de infidelidad de Amber Heard a Johnny Depp con Elon Musk

(AGENCIAS)

03 de Julio de 2020.- La batalla legal entre Amber Heard y Johnny Depp parece no tener fin, al menos no pronto, pues cada vez salen a la luz nuevos detalles sobre el caso. Lo último son unas fotografías, reveladas por medios británicos, que son evidencia la supuesta infidelidad de Amber con el empresario Elon Musk.

Aunque hace apenas unos días el fundador de Tesla desmintió dicha versión y dijo no haber tenido relación alguna con la actriz mientras ella estuvo casada, las cámaras del edificio donde vivía Amber han mostrado que el empresario la visitó varias veces y llegó a pasar toda la noche ahí.

Las imágenes no son algo nuevo, pues desde marzo rondan por algunas cuentas de Twitter, mismas que han resurgido luego de que Daily Mail retomara el tema recientemente.

En las fotos se puede ver a Elon Musk abrazando a Amber mientras se encontraban en el elevador del edificio. Según lo declarado por el propio Johnny Depp, el encuentro habría ocurrido cuando ellos tenían apenas un mes de casados, no obstante, Amber ha negado en todo momento haber sido desleal a su pareja.

“Además, deseo confirmar nuevamente que Amber y yo solo comenzamos a salir aproximadamente un mes después de la presentación de su divorcio. ¡Creo que nunca estuve cerca de Amber durante su matrimonio!», sentenció hace unas semanas Elon Musk en una entrevista para Page Six.

Recordemos que esta no sería la primera filtración que mete en problemas a Amber, hace unos meses también circularon audios en los que la actriz reconocía haber sido violenta con Johnny Depp, además de burlarse de él y asegurar que nadie le creería al actor y que tenía todo para ganar su demanda de divorcio, en la que alega violencia doméstica.

El alcance de dichas grabaciones fue tal, que la mejor amiga de Amber, la fotógrafa Amanda de Cadenet, reconsideró declarar en favor de su amiga y aseguró no querer ser parte del juego siniestro de quien algún día fue su gran aliada.

“No testificaré en el caso de difamación de Johnny Depp. Han llegado a mi atención nuevos hechos que han cambiado mi perspectiva sobre este asunto. Cuando me enfrenté a Amber con respecto a la grabación, ella me dijo que fue editada por el equipo de Johnny. Esperaba que asumiera la responsabilidad de su comportamiento, pero no lo hizo. No hemos vuelto a hablar desde entonces y quiero enfatizar que no tengo más conocimiento personal de lo que sucedió entre Johnny y Amber, y no sé la verdad de sus acusaciones contra él”, dijo Amanda de Cadenet, según los documentos de renuncia presentados a los juzgados el pasado 18 de junio.

