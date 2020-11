Circulan fotos de Maradona en el ataúd; exigen castigo para responsables

(AGENCIAS)

26 de Noviembre de 2020.- Empleados de la agencia funeraria a la que fue llevado el cuerpo de Diego Armando Maradona se tomaron fotografías junto a él, hecho que ha desatado la furia y la indignación del pueblo argentino. Los trabajadores de la empresa fúnebre Piner aprovecharon que preparaban el féretro de Maradona -antes de llevarlo a Casa Rosada para velarlo- para cometer este acto que tiene furiosos a los seguidores del astro del fútbol.

En las redes sociales se viralizaron las imágenes de Diego Armando en su ataúd, hecho por el que Matías Morla , abogado y amigo del ex jugador, lanzó un ultimátum. “Ante la viralización de una imagen de Diego en su lecho de muerte, me voy a ocupar personalmente de encontrar al canalla que tomó esa fotografía. Van a pagar todos los responsables de semejante acto de cobardía”. En otro mensaje agregó: “Diego Molina es el canalla que se sacó una foto junto al féretro de Diego Maradona. Por la memoria de mi amigo no voy a descansar hasta que pague por semejante aberración”.

Diego Armando Maradona murió el miércoles, a los 60 años de edad, tras sufrir un paro cardiorrespiratorio, sin embargo, Matías Morla , abogado del ex futbolista, denunció una posible negligencia médica. A través de su cuenta de Twitter, Morla denunció situaciones que, asegura, llevaron a la muerte a Maradona , por lo cual exige que se investigue hasta las últimas consecuencias. “Es inexplicable que durante 12 horas mi amigo no haya tenido atención ni control por parte del personal de la salud abocado a estos fines. La ambulancia tardó más de media hora en llegar lo que fue una CRIMINAL IDIOTEZ. Este hecho no debe ser pasado por alto y voy a pedir que se investigue hasta el final de las consecuencias. Como me decía Diego: vos sos mi soldado, actúa sin piedad”, manifestó el abogado en un comunicado.

