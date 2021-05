Chucky Lozano recibe fuerte regaño de Gattuso

(AGENCIAS) 11 de Mayo de 2021.- A pesar de que el Chucky Lozano marcó un gol en la goleada del Napoli por 5-1 ante el Udinese, el mexicano se llevó un fuerte regaño de parte de su director técnico Gennaro Gattuso durante el encuentro por no realizar algunas de sus labores.

De acuerdo a la prensa italiana, al minuto 25, cuando el encuentro estaba 0-0, el entrenador y el mexicano tuvieron una pequeña disputa ya que el italiano le pidió «más aplicación» en su rol.

El canterano del Pachuca trató de darle una explicación a su entrenador, reacción que no le pareció a Rino: «¡Cállate y no me respondas!», reprendió con dureza, de acuerdo a Sky Sport.

El mismo medio de comunicación señaló que esta situación fue olvidada rápidamente, luego de que Gennaro Gattuso aprovechara una pausa en el partido para tranquilizar al Chucky Lozano, quien marcó el tercer gol a favor del Napoli.

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet