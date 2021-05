Christian Nodal reconoce que es «dependiente» de Belinda

(AGENCIAS) 12 de Mayo de 2021.- Desde que dieron a conocer su romance, Belinda y Christian Nodal no han dejado de acaparar los titulares con sus muestras de amor. Incluso, el intérprete de regional mexicano viajó a España para poder pasar tiempo con ella mientras grababa la serie «Bienvenidos al edén».

Aunque el éxito de ambos es innegable, desde que están juntos su popularidad ha crecido y sus fans están al pendiente de cada paso que dan.

Esta vez el cantante despertó los suspiros de muchas al reconocer que ahora que ha dormido solo no puede conciliar el sueño y tiene ansiedad.

Uno de sus seguidores le dio la ‘bienvenida’ al grupo de los desvelados por trabajo, sin embargo, Nodal dejó en claro que ese no era su problema y que más bien estar sin su pareja lo ponía un tanto nervioso y ansioso.

“Estaba acostumbrado por trabajo a no dormir pero ahora es dependencia, si no duermo con mi pareja no me deja en paz la ansiedad y las cosas feas que van de la mano”, escribió el cantante de 22 años.

Ademas del tuit en el que reconoce su ‘dependencia’ a Beli, el cantante posteó uno más que sin duda va dedicado a la intérprete de Luz sin gravedad: “La falta que me haces”.

Sus seguidores no dudaron en darle ánimo y recordarle que las separaciones temporales pueden ser muy buenas en las relaciones, además, reconocieron al cantante por tener presente a su guapa novia.

Actualmente Belinda se encuentra grabando la serie española ‘Bienvenidos al Edén’, producción de Netflix que obligó a la mexicana a mudarse temporalmente a Europa.

Por su parte, el cantante acaba de lanzar un sencillo en colaboración con Gera Mx, titulado “Botella tras botella”, mismo que se ha posicionado rápidamente en la preferencia del público.

