Captan a Michelle Renaud y Danilo Carrera en pleno beso

Ciudad de México a 29 de Abril de 2021.- Michelle Renaud y Danilo Carrera fueron captados en pleno romance por las calles de la Ciudad de México a poco más de tres meses de que anunciaran su ruptura.

En las imágenes dadas a conocer por el programa Suelta la Sopa, se ve a Michelle abrazando y besando a Danilo, mientras él le corresponde sujetándola por encima del hombro antes de irse juntos, momento en que la actriz le da una nalgada.

De acuerdo con los conductores del programa, el ecuatoriano pasó la noche en la casa de la mexicana, lo que despertó rumores de reconciliación.

Hasta este momento, ni Michelle ni Danilo han dado declaraciones al respecto del video ni de la versión que circula sobre que su truene fue una estrategia para hacerle publicidad a la novela que protagonizaron juntos.

Estas imágenes fueron reveladas luego de que la actriz compartiera un video del reencuentro de su hijo Marcelo con el actor ecuatoriano. En el clip, de unos cuantos segundos de duración, vemos a Marcelo caminando en la privada donde vive y, cuando al fondo ve a quién va entrando, acelera el paso y se echa a correr para terminar en brazos nada menos que del protagonista de la telenovela Quererlo todo.

El video acaba cuando Danilo da un emotivo beso al niño mientras mira a la cámara feliz de volver a reunirse con el actor, quien estuvo unas semanas en Miami.

Michelle prefirió no dar explicaciones del porqué de este reencuentro y solamente escribió “Nada más amoroso que los niños”.

Horas más tarde, Michelle Renaud compartió stories del final de Quererlo todo; entre ellas un video donde se ve que parte del elenco se reunió para ver el último capítulo. En esas imágenes no aparece Danilo, por lo que no queda claro si esta reunión de la ex pareja se debió al final de la telenovela.

