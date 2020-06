Captan a Eiza en pleno romance con el galán del momento, Timothée Chalamet

(AGENCIAS)

24 de Junio de 2020.- Eiza González ha encontrado otra vez el amor y nuevamente despertó la envidia de miles en el mundo: está saliendo con el guapo Timothée Chalamet.

La mexicana y el franco-estadounidense fueron vistos este fin de semana en Cabo San Lucas, México. Fotos que circulan en redes sociales sociales confirman que entre ellos hay más que una amistad, pues en una de ellas se les ve besándose.

La guapa Eiza conquistó al actor de Call Me by Your Name, quien hasta hace unos meses salía con Lily-Rose Depp, hija de Johnny Depp.

Según detalla el portal TMZ, las muestras de cariño no quedaron en besos, pues el actor tomó una guitarra y comenzó a tocar para Eiza y otros amigos que los acompañaban.

Finalmente, Tim se quitó la camisa y se metieron juntos a la alberca del hotel.

Tim tiene 24 años y Eiza 30, sin embargo, la diferencia de edades no parece ser ningún impedimento para su amor.

El último galán con el que se relacionó a Eiza fue Luke Bracey.

Más de Timothée

Nacido en Manhattan (Nueva York), Timothée es considerado el galán de Hollywood del momento, no sólo por su talento, también por su galanura heredada de sus papás (su mamá tienen ascendencia rusa y su papá francesa).

Desde la niñez estuvo rodeado del ambiente artístico; participó en anuncios y en obras de teatro. En la secundaria, en la que fue compañero de Ansel Elgort, se especializó en música, arte e interpretación. Se graduó de la Universidad de Columbia.

El papel que lo catapultó a la fama fue en Call Me by Your Name. Recibió una nominación al Oscar y se convirtió en estrella por su papel como Elio, en la que se enamora de un chico mayor que fue interpretado por Armie Hammer. Además, se volvió una referencia en la moda aunque no tiene estilista. Sus diseñadores favoritos son Haider Ackermann y Stella McCartney.

Su carrera inició en 2014 con la película Hombres, mujeres & niños. También estuvo al lado de Matthew McConaughey como su hijo en la película Interstellar y despegó definitivamente con el estreno de Hostiles; después coincidió por primera vez con Saoirse Ronan en Lady Bird. Recientemente trabajó en Mujercitas y Un día lluvioso en Nueva York.

