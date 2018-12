“Cada partido es fundamental para ir alcanzando nuestras metas”: Reyes

Torreón, Coahuila a 21 de Septiembre de 2018.- El estratega santista Salvador Reyes, compartió cómo se encuentra el cuadro de los Guerreros, previo a su encuentro del próximo domingo ante Veracruz en el Estadio Corona: “Una semana larga, de domingo a domingo, la cual nos da la oportunidad de trabajar bien, afinar detalles. El grupo siempre, cuando hay victorias, está más receptivo, alegre, estamos contentos trabajando esta semana, pero sabiendo la importancia del partido del domingo”.

Resaltó la obligación de no caer en excesos de confianza: “Los números, nuestra localía, la gente y el momento indicarían que somos favoritos, pero a su vez, eso es lo que más tenemos que cuidar, porque a veces caer en excesos de confianza es terrible y nos podemos llevar una sorpresa, hay que respetar al rival, viene en una situación apurada, por lo mismo va a salir a no regalar nada, a buscar el partido en sus formas. Nosotros debemos estar muy atentos para no caer en excesos de confianza, no pensar que con la pura camiseta vamos a ganar, sería el primer grave error”.

El timonel albiverde aseguró que este compromiso será clave, pensando en acercarse al primer objetivo de la campaña, que es clasificar a la Liguilla: “Lo tengo bien claro, al ser un torneo corto es difícil obtener grandes ventajas, a su vez ligar un par de victorias te pone en posición favorable, cada partido es fundamental e importante para ir alcanzando nuestras metas a corto, mediano y largo plazo; a corto es buscar lo más pronto posible una clasificación”.

Indicó cómo se encuentran los jugadores que han presentado alguna lesión durante los últimos días: “Eduardo Herrera va bien con su recuperación, ya bajó a cancha a hacer algún tipo de trabajo, la siguiente semana se integra con el grupo. Osvaldo Martínez ya está trabajando al cien por ciento y Edwuin Cetré ya hizo futbol con la Sub 20, entonces se reporta que el grupo está listo”.

