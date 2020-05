Cabildo designa a nuevo Director de Pensiones y Beneficios Sociales para los Trabajadores al Servicio del Municipio de Torreón

Torreón, Coahuila a 29 de Mayo de 2020.- La mañana de este viernes, se llevó a cabo la trigésima sexta sesión ordinaria del Cabildo del Municipio de Torreón, los trabajos se llevaron a cabo a través de herramientas tecnológicas que permitieron su celebración virtual o a distancia, en atención a las medidas sanitarias derivadas de la pandemia por la enfermedad del virus SARS-CoV2 (COVID-19).

Iniciando la reunión, Jesús Javier Gómez Ledezma, séptimo regidor y presidente de la Comisión de Patrimonio Inmobiliario y Tenencia de la Tierra, solicitó a la Secretaría Técnica de la Comisión de Finanzas del Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza, la aclaración de medidas y colindancias del inmueble público municipal, con una superficie de 1,823.96 metros cuadrados, ubicado en el fraccionamiento Quintas San Isidro, con el fin de enajenarlo a título oneroso a favor de la persona moral “Parque España Laguna S.A. de C.V.”.

Se aprobaron los Dictámenes de la Comisión de Patrimonio Inmobiliario y Tenencia de la Tierra, relativo a la solicitud de enajenación a título oneroso en favor de la C. Olivia Robledo Peralta, en relación al lote 1 de la manzana 9 del fraccionamiento Oasis, con una superficie de 374.26 metros cuadrados, en esta ciudad. Así como la enajenación a título oneroso en favor de la C. Rita Núñez González, en relación al área vial localizada entre la manzana 35 y la manzana 38 zona 1 del poblado San Luis, con una superficie de 121.16 metros cuadrados.

Los ediles dieron el visto bueno a la solicitud de enajenación a título oneroso en favor de la C. Sandra Guadalupe Valdés Bracho, en relación al área vial de la calle 11 (once) entre av. Presidente Carranza y bulevar Torreón-Matamoros de la colonia José de las Fuentes Rodríguez, con una superficie de 200 metros cuadrados, en esta ciudad así como a la enajenación a título oneroso en favor del C. Luis Horacio Adame Medinaveitia, en relación a un bien inmueble ubicado en la av. Segunda de la Antena No. 524, del fraccionamiento Ampliación Los Ángeles, actualmente Colonia Nazario Ortiz Garza, con una superficie de 98.38 metros cuadrados, en esta ciudad.

Se votó a favor del Dictamen de la Comisión de Inspección, Verificación y Protección Civil, relativo a la corrección del giro de 02 (dos) certificaciones de alcoholes para que coincidan con las licencias de funcionamiento municipal y las licencias estatales de alcoholes, así como la aprobación de 11 (once) solicitudes de diversos establecimientos mercantiles para realizar cambios de domicilios, giros y denominaciones en sus licencias de alcoholes.

Por unanimidad, los regidores, regidoras y síndicas del Ayuntamiento de Torreón, aprobaron la propuesta del Lic. Jorge Zermeño Infante, Presidente Municipal, para la designación del C. José Manuel Ramírez Toraño, como Director de la Dirección de Pensiones y Beneficios Sociales para los Trabajadores al Servicio del Municipio de Torreón, a quien, acto seguido, se le tomó protesta del cargo.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...