Britney Spears pide que se investigue a su papá por abuso de tutela

(AGENCIAS) 16 de julio de 2021.- Britney Spears se presentó ante la Corte Superior de Los Ángeles por segunda vez en menos de un mes para denunciar a su papá, Jamie Spears, y pedir que se abra una investigación contra él por abuso de tutela.

Tras conseguir que la corte le permitiera elegir a su propio abogado para este proceso, después de que la jueza Brenda Penny aceptó la renuncia de Samuel Ingham III y Loeb & Loeb, bufete que la defendía, es que ahora la cantante sigue más firme que nunca en su búsqueda de ser una mujer libre de tomar sus propias decisiones.

“Quiero presentar cargos contra mi padre hoy. Quiero pedir una investigación sobre mi papá por abuso de su tutela”, expresó Spears entre lágrimas en una nueva declaración.

Durante su audiencia, Britney Spears calificó de “una maldita crueldad” la forma en la que su papá ha llevado su tutela. Incluso mencionó que ha vivido con muchas limitaciones, como por ejemplo, no poder tomar café. «Si esto no es abuso, no sé qué lo es”, revelo, de acuerdo con CNN.

Según NBC News, Britney también comentó que se siente “extremadamente asustada» de su papá y que «esta tutela ha permitido que mi padre arruine mi vida».

Además de su dieta, la cantante alegó que sus horas de trabajo estaban controladas, lo que, según ella, significaba que trabajaba 70 horas a la semana, según el medio. «Su objetivo era hacerme sentir loca y no lo estoy. Y eso no está bien».

Cabe señalar que Britney Spears contrató al ex fiscal federal Mathew Rosengart, un reconocido litigante del mundo del entretenimiento, como su nuevo abogado, el cual asistió a la audiencia efectuada este miércoles.

Horas más tarde, “La princesa del Pop” retomó sus redes sociales para celebrar los resultados obtenidos tras estos dos encuentros con la ley.

“Progresando, amigos… progresando!!!!! Ahora con una representación (legal) real … Me siento AGRADECIDA y BENDECIDA !!!! Gracias a todos mis seguidores que han estado apoyándome … No tienen idea lo que significa para mi estar respaldada por tan maravillosos seguidores !!!! Dios los bendiga a todos ustedes !!!!! Posdata, esta soy yo celebrando hoy montando a caballo y haciendo volteretas #FreeBritney”.

