Britney Spears estará presente en una audiencia sobre su tutela

(AGENCIAS) 15 de junio de 2021.- Este 23 de junio se llevará a cabo una nueva audiencia por el caso de la tutela de Britney Spears. En esta ocasión, no habrá nadie presente, según informó la Corte Superior del Condado de Los Ángeles.

A través de un comunicado se confirmó: ”Todas las partes, incluida la Sra. Spears, están agendadas para comparecer de forma remota”.

“Habrá asientos limitados disponibles en la sala del tribunal y en una sala adjunta donde habrá una transmisión de audio en vivo desde la sala del tribunal”, añade el comunicado en el que, por cierto, también se estipula que los fans de Britney Spears podrán “escuchar de forma remota la audiencia” aunque “no se permitirán cámaras” adentro.

Esta será la primera vez que Spears pueda hablar con la jueza del Tribunal Superior de Los Ángeles, Brenda Penny, quien lleva su caso.

Según reportes de medios como Page Six, su intención al “acudir”, aunque sea remotamente, a esta audiencia es la misma de siempre: que su papá, Jamie Spears, ya no tenga su tutela legal. «Ella siente que terminar con la tutela por completo se puede discutir en el futuro, pero en este momento el problema es Jamie», dijo una fuente a Page Six.

En noviembre de 2020, Britney había dicho a través de su abogado designado por la corte, Samuel D. Ingham III, que tenía «miedo» de Jamie y que no continuaría con sus presentaciones artísticas si él seguía a cargo de su carrera.

El papá de Britney Spears ha sido su tutor desde que tuvo un colapso psiquiátrico en 2008. La encargada de atención de Britney, Jodi Montgomery, reemplazó temporalmente a Jamie en 2019 mientras el papá de la cantante se recuperaba de una cirugía, pero Jamie todavía tiene control parcial sobre las finanzas de su hija.

En marzo, Britney había solicitado que Montgomery permaneciera en el caso de forma permanente, petición sobre la cual aún no se ha tomado una decisión definitiva. Por el momento, Jamie comparte el control de los bienes de su hija junto con una empresa privada, Bessemer Trust.

Una fuente había comentado a Page Six que Britney cree que el hecho de que su papá ya no sea su tutor le permitirá volver a una vida «normal».

