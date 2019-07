Belinda, ¿el verdadero crush del Chapo?

(AGENCIAS)

25 de Julio de 2019.- Durante varios años pensamos que Joaquín Guzmán Loera, mejor conocido como “El Chapo” estaba enamorado de Kate del Castillo. Tan es así. se pensaba, que por eso había accedido a cederle los derechos de su vida para que produjera una película.

Sin embargo, gracias a la investigación minuciosa que han hecho las autoridades estadounidenses sobre el capo mexicano han descubierto que en realidad, de quien supuestamente estaba enamorado era…de Belinda.

Parte de la investigación sobre el narco mexicano abarcó grabaciones de las llamadas que hacía y recibía “El Chapo” y encontraron que él mencionaba mucho a la cantante nacida en España, según dio a conocer el programa de espectáculos Suelta la sopa.

Eso sí, por más que el capo se haya fijado en la belleza de Belinda, jamás tuvo contacto con ella, aseguraron. “Belinda no conoció al ‘Chapo’; según un testigo (Andrea Fernández Vélez), nunca llegaron a tener contacto con ella, fue más un amor platónico”, se dijo en el programa.

“Él quería conocerla y en las transcripciones del FBI de las conversaciones entre el FBI y Andrea mencionaban a Belinda y ella (Andrea) tuvo que explicarles quién era porque pensaban que a lo mejor era una marca de ropa”.

Pese a que supuestamente Kate del Castillo no era el objeto de su afecto, el narcotraficante siempre mantuvo una relación de respeto y quizá de amistad con la actriz mexicana.

Prueba de ello fue lo que ocurrió al poco tiempo de que “El Chapo”fuera detenido. Según contó la mexicana, luego de que el capo fue detenido, ella tuvo un acercamiento con su abogado, quien le dijo que Guzmán Loera estaba preocupado por ella.

En 2015 fue la primera reunión que tuvieron junto con Sean Penn (The Rolling Stones)

“Querían saber cómo estaba. Me conmovió mucho y me dio mucha tranquilidad que en algún momento me dijo el abogado que el señor Guzmán quería que yo supiera de cierto que no había absolutamente nada en contra mía de parte de su familia, hacia mi persona o hacia mi familia en lo más mínimo y que, de hecho, [ellos] estaban muy apenados por todo lo que yo estaba sufriendo, por lo que estaba yo pasado… es la primera vez que lo digo”, reveló la actriz.

