Ayuntamiento firma Convenio #ElBarrioYa

Torreón, Coahuila a 15 de Agosto de 2019.- Este jueves, el Ayuntamiento de Torreón, a través de la dirección de Desarrollo Social, signó un Convenio de colaboración con la Universidad Iberoamericana (UIA) Torreón, denominado “#ElBarrioYa”.

La implementación de este modelo educativo, permitirá impulsar a la sociedad para cobrar conciencia de la propia dignidad y a la vez, recuperar la confianza en el vecino.

Siendo una estrategia de autogestión social, se compone de tres fases: el propio diagnóstico, integración de la comunidad y proyectos productivos.

A través de su aplicación, a cargo de la UIA, se impartirá un curso de 15 horas de capacitación, dirigido a promotores de la dirección de Desarrollo Social, quienes mantienen diálogo permanente en todos los sectores de Torreón. Cabe señalar, que después de este tiempo, habrá otras 45 horas de seguimiento al proyecto. Al concluir, la Institución entregará un diploma de acreditación.

El alcalde, Jorge Zermeño Infante, reconoció la solidaridad de la Universidad Iberoamericana, al compartir con el Municipio, su experiencia, instalaciones y retroalimentación, a las funciones del gobierno.

“#ElBarrioYa, es un proyecto solidario que parte de una realidad que necesita iniciar de lo particular, a lo general, para lograr su fin. Si no somos solidarios con aquellos que no están bien, o necesitan más que nosotros, la sociedad no camina y no mejora”.

Por su parte, el rector de la UIA, Guillermo Prieto Salinas, dijo que esta iniciativa nació del contacto constante con las personas. “Es un proyecto necesario para fortalecer el tejido social; como institución que somos, se trata de fungir como un puente entre lo que sucede en la realidad y las aulas”.

El convenio fue firmado también por Rogelio Cuéllar García, director de Desarrollo Social; Julieta Ávila de la Torre, directora de Relaciones Institucionales de la Universidad Iberoamericana, así como la regidora y presidenta de la Comisión de Desarrollo Social, Thalía Peñaloza Vallejo.

