Aseguran que Christian Nodal le regaló una casa a Belinda

17 de Agosto de 2020.- Una semana después de haber confesado que tenía planes de “robarse” a Belinda, Christian Nodal habría dado un siguiente paso en su relación y ahora aseguran que el grupero ya le compró una casa a su novia.

El amor entre Christian Nodal y Belinda surgió en “La Voz México”, concurso musical en el que ambos son coaches. Desde que anunciaron su romance, se han convertido en la pareja del momento y cada movimiento que hacen termina causando revuelo.

Sobre la casa que Christian Nodal compró a la intérprete de “Egoísta” se sabe que el cantante le quitó a Beli una responsabilidad más pues rentaba.

El dato sobre el costoso regalo de Nodal a Belinda lo dio a conocer Martha Figueroa durante la emisión de su programa “Con Permiso”, espacio que comparte con Juan José Origel.

“Me contaron que Christian le compró una casa ya a Belinda, (ella) vivía en una casa que no era propia, o sea, rentaba y vivía ahí con sus papás y su hermano (…) Y le compró una casa”.

En su intervención, Figueroa también opinó que la relación de ambos cantantes es verdadera a pesar de que no se aman con la misma intensidad.

“Sí andan Belinda y Christian Nodal que son la pareja del momento, que no es cierto que sea montaje. Te voy a decir lo que yo creo, ok sí andan pues, pero de que sea un amor bilateral no me suena. Siento que nada más una persona quiere a la otra y la otra parte nada más está interesada”, mencionó Martha Figueroa en el programa.

Este fin de semana, Belinda celebró su cumpleaños y la pareja compartió cómo pasaron ese día en sus stories de Instagram. Publicaron un video en el que aparecían muy tiernos y acaramelados en una alberca.

Sobre los planes de Nodal de “robarse” a Belinda, el intérprete de “Adiós Amor” dijo que pretendía llevarla a vivir con él, ya sea a Guadalajara o Estados Unidos, lugares donde él reside.

