Anuncia AMLO fondo de $25 mil millones para créditos a pequeños comerciantes

Ciudad de México a 25 de Marzo de 2020.- El gobierno federal dispondrá de un fondo de 25 mil millones de pesos para otorgar un millón de créditos de hasta 25 mil pesos a pequeños comerciantes, taxistas, comercios de comestibles -fondas, taquerías- a pagar en tres meses con una tasa anual de interés de 6.5 por ciento, anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante su conferencia dijo que que el fin de semana visitó Oaxaca en donde convocó a la gente a ir a restaurantes «y ahora se me acusa… Porque no ir si no está prohibido. Que no nos salga más caro el remedio que la enfermedad», pues la gente lo invita, dijo, para que vean las condiciones que enfrentan.

Explicó que hay precauciones para la salud «estamos buscando cuidar la economía sin decir que no nos importa la salud, pues estamos cuidando que no sea mayor el deterioro económico y buscar recuperarnos pronto, pensar en la normalidad con las medidas que vamos a tomar que no necesariamente serán las mismas medidas tomadas en otros tiempos de crisis que se han prestado a la corrupción. Esas también son presiones porque quisieran que soltáramos el gasto».

Paralelamente, ratificó una vez más que no habrá ni condonación de impuestos ni prórrogas al pago porque ya no se reproducirán los esquemas de rescate neoliberales en donde se privilegiaba a las grandes empresas bajo la lógica que rescatándolas se rescataba la economía. Abusaban además porque estas grandes empresas, los grandes bancos, además no pagaban los impuestos y ya no se repetirán esquemas como el Fobaproa que además de convertir deuda privada en pública, favoreció la corrupción.

Dijo que el 90 por ciento de los empleos son generadas por los pequeños establecimientos porque los grandes consorcios no generan muchos empleos porque usan mucha tecnología. Por ello, destacó que se utilizará el paquete de créditos para los pequeños comercios.

Bajo el esquema de tandas para el Bienestar, programa en el cual actualmente se entregan 500 mil créditos anuales, en la coyuntura se entregarán a un millón de solicitantes más. Explicó que cuando se hizo el censo de las tandas del a Bienestar se inscribieron 3 millones pero hasta el momento se han entregado solo un millón, entonces hay un padrón ya elaborado para distribuir este nuevo esquema de créditos, si bien tendrán otras condiciones.

Cuestionado acerca de acciones para mitigar impacto en el sector turismo, solo comentó que se buscará la reactivación económica lo más pronto posible. Dijo que en el caso de Quintana Roo además de buscar la normalidad económica en el corto plazo, se invertirán 30 mil millones de pesos asociados a la construcción del Tren Maya.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...