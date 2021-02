Antonio Carlos Santos quiere incursionar en la política

Ciudad de México a 02 de Febrero de 2021.- El exfutbolista de las Águilas del América, Antonio Carlos ‘Negro’ Santos ha expresado su deseo de incursionar dentro de la política de México y de esta forma seguir los pasos de otros deportistas pero todo parece que ha sido en tono de sarcasmo, aunque ha dado mucho de qué hablar uno de los personajes más polémicos dentro del futbol.

“Ojalá para que yo pueda contender a un cargo importante y ayudar con propuestas buenas a los Mexicanos y Mexicanas”, escribió junto a una nota sobre la propuesta que se ha realizado por parte del partido político Morena, de forma que se ha manifestado al respecto de una posible incursión en la política.

Importante destacar que otros personajes del futbol como Manuel Negrete, Cuauhtémoc Blanco, José Luis Sánchez Sola y Adolfo Ríos, entre algunos otros, están incursionando en la política mexicana y con cierto éxito, por lo que no parece una idea descabellada lo que propone el siempre polémico personaje.

Por otro lado, todo parece indicar que el comentario de Carlos Santos no es más que una forma irónica o sarcástica de manifestarse en redes sociales, pues hasta el momento no ha sido vinculado con ningún partido político y no parece que en estos momentos pueda enlazarse con uno de los contendientes a las elecciones.

Comparte esto: Facebook

WhatsApp

Twitter