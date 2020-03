Ante Coronavirus en el Club Santos Laguna, todo sigue normal

Torreón, Coahuila a 13 de Marzo de 2020.- En el Club Santos Laguna hasta el momento se siguen preparando de manera normal para el próximo partido del domingo ante los Rayos del Necaxa en el Estadio Corona.

Se dió a conocer que mientras no exista alguna indicación por parte de las autoridades ante la pandemia que se expande en el mundo, todo seguirá su rumbo.

Previo al entrenamiento del equipo en TSM, el técnico Guillermo Almada confirmó que se trabaja sin algún cambio, sólo siguiendo las recomendaciones que se han señalado por parte del área médica del equipo, pero se continúa enfocados en el próximo compromiso de la fecha 10 de Torneo Clausura 2020.

Cuestionado al respecto, el estratega de Santos prefirió no emitir comentario sobre una eventual suspensión de la Liga en caso de que el Covid-19, pues argumenta que no es el indicado.

«Sería irresponsable dar opinión de un tema que es netamente médico, pero puedo manifestar que la salud de las personas es lo primero, los jugadores, hinchas, las familias. Uno siempre quiere que el espectáculo se disfrute e irremediablemente el virus circula en muchas partes del mundo, pero no puedo dar opinión porque no soy especialista en medicina, pero si veo que en gran parte del mundo se han suspendido, como la MLS, la Concachampions, la NBA, muchas competencias que irremediablemente van marcando ese camino. Me imagino que las autoridades han estar expectantes en el tema y cualquier situación nos la harán saber», comentó.

En cuanto a medidas precautorias, Almada afirmó que todos en Santos se encuentran informados sobre de lo que deben hacer, y aunque el virus no está propagado en México, sabe que por la alta densidad que circula puede aumentar casos en el país.

«Esperemos no llegue, pero seguro llegará y tomaremos medidas más profundas. Cada uno intenta tomar las medidas que recomienda la salud». Por ahora se enfoca de lleno en lo que será el encuentro con los Rayos de Aguascalientes, quiere la victoria para su equipo como sea, aunque lo ideal sería jugando bien.

«Si uno juega mejor te acerca a la victoria, aunque jugamos bien ante Pachuca y nos llevamos la derrota, pero es importante sumar, sobre todo en casa, pero estamos buscando esa variante que se reduce por las lesiones en el plantel, aunque estamos buscando variantes, sobre todo a la ofensiva, porque en defensa hemos tenido mejoría, dando menos opciones al rival, necesitamos más volumen de juego», dijo.

El estratega uruguayo considera que Santos debe pensar en lo que se viene, no ir más allá ni pensar en otro equipo que no sea Necaxa, «los jugadores están conscientes de eso, algunas cosa desvían la atención, pero el domingo trataremos de lograr los tres puntos, ante un rival que tiene las mismas intenciones que nosotros, pero confiamos en nuestro rendimiento».

Considera que a su equipo le ha afectado que algunas de sus piezas no están en su mejor momento, algo que ve natural por la juventud, pues los jóvenes son irregulares en todos los equipos y eso causa altibajos. No obstante, afirma que ve en ellos disposición, así que sólo busca variante ofensiva. Rechazó tener en mente esos 21 partidos que lleva como técnico de Santos sin perder en casa, pues lo que le preocupa es ganar el domingo, dar alegría a la gente que vendrá al estadio y subir el nivel de sus futbolistas para elevar el nivel colectivo.

Para este cotejo Guillermo Almada no descarta llevar en la convocatoria a Ayrton Preciado, quien lo hizo bien con el equipo Sub 20 ante Pachuca, mientras que Octavio Rivero está descartado por sobrecarga, además de Adrián Lozano que sufrió un corte en una pierna que no lo ha dejado entrenar y Valdés tiene molestias, pero todo indica que estará para el domingo.

