Anonymous difunde supuesta llamada de Michael Jackson que revelaría que fue asesinado

(AGENCIAS)

02 de Junio de 2020.- Anonymous, grupo de hackers y ciberactivistas que apoyan, entre otros temas, causas sociales a nivel mundial, difundió en redes sociales archivos que, supuestamente, dejan al descubierto una red de pedofilia en Estados Unidos (teoría conspirativa conocida como #Pizzagate).

Junto a las supuestas evidencias de esta red, revelaron un audio atribuido a Michael Jackson que podría revelar que fue asesinado porque él sabía de la existencia de esta asociación delictiva.

De acuerdo con Anonymous, políticos, famosos y personas poderosas de Estados Unidos tienen participación activa en la red antes mencionada, misma a la que Jackson fue vinculado como uno de sus posibles denunciantes, motivo por el que supuestamente temía por su vida.

El audio corresponde a lo que presumen fue la última llamada telefónica de “El Rey del Pop”. En ella se le escucha asustado, pues asegura que se quieren deshacer de él.

“No sé si debería decir esto, no sé quién podría estar escuchando. Puede haber un grupo de personas que… se quieren deshacer de mí. Ellos ya no quieren que esté aquí”, se escucha en el audio atribuido al intérprete de «Thriller».

Luego de ser cuestionado al respecto del motivo de su miedo, se escucha: “No puedo hablar sobre ello por teléfono. No sé que me vaya a pasar, pero yo lo siento en mi alma. Sólo Dios sabe. Ellos pueden dispararme, pueden apuñalarme, ellos pueden incriminarme y pueden decir que tuve una sobredosis de drogas. Ellos pueden hacer muchas cosas”.

Presuntamente Jackson revela que a quienes se refiere “no es el gobierno, es más que el gobierno. Ellos me pueden tomar. Ya no me importa mi vida, yo solo quiero que mis niños estén bien. Me tengo que ir”.

Anonymous asegura que la llamada ocurrió un día antes de la muerte del cantante, el 25 de junio de 2009, reportada por una sobredosis de propofol y benzodiacepinas.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...