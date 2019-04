Angelina quiere volver con Brad Pitt

(AGENCIAS)

12 de Abril de 2019.- ¿Por qué Angelina Jolie se ha puesto demasiado exigente a la hora de las negociaciones de su divorcio con Brad Pitt? ¿Por qué se la ha hecho tan cansada al actor en este proceso que parece que no va a terminar nunca?

Aparentemente tiene una motivación muy poderosa: volver con él y recuperar el matrimonio que ella dio por terminado hace dos años.

El diario The Sun ha dado a conocer que a pesar de las intensiones de Jolie, quien cree que es lo mejor no sólo para ambos sino también para los hijos de ambos (adoptados y biológicos), es ahora Brad quien ya no quiere saber nada de Angelina a nivel romántico, aunque sí busca tener con ella una relación armoniosa por el bien de sus hijos.

“Angelina ha dejado claro a Brad que quiere estar de nuevo en una relación con él. Quiere que de nuevo sean una familia y parece que no es capaz de seguir adelante sin él. Es por eso que ha hecho tan difícil para Brad cada detalle del divorcio”, comentó una fuente al diario.

En cuanto a Pitt, lo único que le importa es el bienestar de sus hijos. “Brad consistentemente ha preferido mantener la boca cerrada porque lo único que le importa son sus hijos. Angelina lo está haciendo horrible para él y ha alargado el proceso, pero eso no hará que él considere regresar”, agregó la fuente.

“Él sólo quiere (que el divorcio) quede arreglado -en realidad, pudo haberse resuelto hace un año- pero ella no lo ha permitido”.

Desde que se separaron, en 2016, han salido una serie de acusaciones en contra de Brad que han complicado su proceso de separación. Por ejemplo, el actor fue investigado por el FBI y Servicios Infantiles después de que se le acusó de haber abusado físicamente de Maddox durante un vuelo privado en el que Pitt supuestamente se emborrachó. Curiosamente o no, tiempo después los cargos fueron retirados.

En 2017 Angelina volvió a la carga, ahora a través de sus abogados, quienes acusaron a su ex de no haber pagado la manutención de los niños durante casi dos años. En cambio, el equipo legal de Pittcomprobó que sí había dado 1.1 millones de libras en dos años. Y no solo eso: aseguraron que se le había dado un préstamo a Angelina de 6 millones de libras para ayudarla a comprar una casa para ella y los niños.

