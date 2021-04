Andy Ruiz recibió mensaje de Canelo

(AGENCIAS) 28 de Abril de 2021.- Un mensaje por las redes sociales fue el comienzo del cambio en la vida de Andy Ruiz, quien, en su momento más crítico, deportivamente hablando, le escribió a Saúl Álvarez en busca de ayuda y hoy está a tres días de reaparecer en el ring, con el compromiso de hacer valer la confianza que depositaron en él.

El excampeón de peso completo tocó fondo al perder los títulos ante Anthony Joshua, el 7 de diciembre del 2019. Desde entonces, su carrera se vino hacia abajo, dejándole esa derrota un vacío que lo llevó a buscar un cambio radical.

«Me sentí mal, enojado, me sentía vacío y ahora que ando pensando diferente quiero lograr lo que hice el 1 de junio (cuando conquistó los títulos). Quería cambiar todas las cosas que estaba haciendo y cambiar todo mi entrenamiento. Le mandé un mensaje a Canelo en Instagram diciéndole que si me podía abrir las puertas porque quería cambiar todo en mi vida, ser como usted, entrenar todos los días.

«Me dijo que iba hablar con Eddy (Reynoso) para ver si podía. A la otra semana me habló y me dijo que teníamos que hacer una junta. Ahí, me dijo ‘si tú vas a venir para acá me tienes que dar el 100 por ciento. Yo estaba en 310 libras y desde que estoy aquí he bajado 50 libras. La disciplina ahí está, para estar enfocado y pelear otra vez, cada vez más fuerte; la disciplina es la más importante», mencionó Ruiz en charla con ESPN.

El boxeador tiene un doble compromiso, con él y su reivindicación con el boxeo, y otro con el Canelo Álvarez y el manager Eddy Reynoso, quienes le tendieron la mano y confían plenamente en él.

«Ellos tienen fe en mí. Les dije que iba hacer todo lo que me dijeran y aquí estamos ahorita, con la pelea del 1 de mayo ante Chris Arreola. Van a mirar un Andy diferente, uno más rápido y más dedicado a este deporte, no como antes que estaba bien gordo y no me importaba. Gracias a Dios estamos al 100 por ciento ahorita y, aunque no estoy donde quiero estar, estoy mejor de lo que estaba antes».

