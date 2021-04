Anderson Silva entrena para noquear a Julio César Chávez Jr

(AGENCIAS) 09 de Abril de 2021.- Anderson ‘Spider’ Silva peleará contra Julio César Chávez Jr el próximo 19 de junio en el Estadio Jalisco. La exestrella de las artes marciales mixtas busca demostrar a sus 45 años de edad que todavía tiene una gran condición para hacer un buen combate, ahora en el boxeo.

«Creo que este deporte es impresionante, muy tradicional, antiguo, la gente necesita respetar el boxeo porque no es para todos. Yo lo practiqué, no al mismo nivel que Chávez Jr., pero intento hacer algo especial para mis fans, mis fans en México y el resto del mundo», dijo Silva.

Además, ‘Spider’ aseguró que se siente capaz de noquear a Chávez Jr: «Claro, estoy entrenando para ello». En el momento en que recibí la llamada dije ‘wow esto es un verdadero reto’, y siempre he buscado hacerlo de esa forma. Por eso acepté. Esto se trata de qué tanto amas tu trabajo y de qué tanta pasión hay en tu corazón y qué tanto estás dispuesto a tomar retos, ese soy yo. Trato de dar lo mejor en lo que hago, es una nueva experiencia y estoy feliz de hacerlo. Tengo mucha suerte de pelear en México. En la cartelera estará una leyenda».

Cabe recordar que en la misma función también combatirá Chávez (padre) ante Héctor Camacho Jr. Además, Omar Chávez y Ramón ‘Inocente’ Álvarez cerrarán su trilogía.

Chávez Jr: «Tengo que ganar a como dé lugar»

Por su parte, Chávez Jr opinó sobre su siguiente batalla: «Respeto a Anderson Silva porque es un gran peleador de las artes marciales, es una leyenda, y fue una sorpresa porque yo jamás pensé que él viniera al boxeo. Son dos deportes diferentes, aunque el entrenamiento es parecido. Es un riesgo para el que va a cambiar a boxeo, aunque sé que él ya ha boxeado, debe saber lo que va a hacer».

«Es una persona inteligente, va a ser una prueba difícil, no tiene un estilo fácil, para mí es un arma de doble filo, porque mucha gente cree que una persona de UFC no le puede pegar a un boxeador, y eso corre en contra mía, porque tengo que ganar a como dé lugar, porque supuestamente ellos no saben boxear», finalizó.

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet