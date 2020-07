Analizarán la posibilidad de reapertura de Quintas para fiestas

Torreón, Coahuila a 20 de julio de 2020.- El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís encabezó hoy la reunión del Subcomité de Vigilancia y Control Covid 19 Región Laguna; informó que se estudiará la posibilidad de reabrir las quintas de fiestas y que haya música en vivo en restaurante-bar sin baile, los resultados serán analizados la próxima semana por el propio subcomité.

Dijo que hoy se puso a discusión el incremento de fiestas que se realizan tanto en domicilios particulares como en salones que han tenido que ser dispersados cada fin de semana y en su caso la clausura del local, lo que resulta más peligroso que en las casas reciban más de 50 personas que en un lugar más amplio y abierto, por lo que se analizará la posibilidad de reaperturar las quintas, donde habría control y la vigilancia del protocolo, pero eso estará en estudio.

En cuanto a los músicos, se pretende reincorporarlos a su trabajo, bajo ciertas medidas de seguridad.

Asimismo indicó que la reapertura de los cines no se hará pronto, “a mí me asusta los espacios cerrados, les tengo respeto, si no hay un estudio preciso, no los podemos abrir”, indicó el gobernador.

Los cines por el momento no se abrirán, aunque se checarán en los 8 estados que ya abrieron las salas cinematográficas, para ver el comportamiento, aunque aquí todavía no se contempla su reapertura.

Riquelme Solís señaló que si hay equilibrio y control en el manejo del virus “vamos a salir más pronto de esto. La lógica que nosotros seguimos es nuestra propia realidad en la entidad, cuidamos la capacidad hospitalaria. A mí lo que no se me olvida es cuántas camas tengo”.

Informó que en Coahuila se cuenta con 853 camas Covid de las cuales están ocupadas 424, lo que tienen un 50.3 por ciento de capacidad y hay 157 ventiladores disponibles de los 247 existentes. De los 424 hospitalizados 195 están en La Laguna.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...