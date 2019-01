Analizará el candidato propuesta de Presidencia sobre su seguridad personal

Cuando tenga que viajar, lo voy a hacer como siempre, en aviones de línea comercial y por tierra. En eso no hay ningún cambio. Eso no se trató (en la reunión), porque esas son posturas que ya se decidieron, son definiciones , sostuvo.

En conferencia de prensa en el salón Tesorería de Palacio Nacional, al término de la reunión que sostuvo con Peña Nieto, insistió en que no vivirá en la residencia oficial de Los Pinos, porque la convertirá en un espacio para la cultura y las artes, y que no usará el avión ni los helicópteros presidenciales.

Ciudad de México a 04 de Julio de 2018.- Aunque dijo que pensará el ofrecimiento del presidente Enrique Peña Nieto de brindarle protección personal, con cualquier corporación, Andrés Manuel López Obrador, ganador de la elección presidencial, aseguró que se inclina por continuar como hasta ahora, sin elementos del Estado Mayor Presidencial (EMP) custodiándolo ni escoltas, porque la gente y los periodistas lo cuidan. Pero pidió a estos últimos: No me apachurren .

Ya no va a estar el Estado Mayor Presidencial encargado de custodiar al Presidente de la República , destacó el tabasqueño.

Informó que Peña Nieto le ofreció protección personal para los próximos meses, en lo que se concreta la toma de posesión como Presidente de la República.

Le dije que voy a analizarlo. Fue un buen gesto de su parte. Además, él actúa en el interés de que se proteja a quien va a ser el jefe del Estado mexicano. Yo he sostenido que me cuida la gente, que me cuida el pueblo; que el que lucha por la justicia no tiene nada qué temer. Y quedé en resolver sobre este tema .