Analiza Marcelo propuestas de distintos sectores

Torreón, Coahuila a 11 de Mayo de 2021.- Los procesos electorales están estructurados de tal forma que, permiten a cada candidato de los distintos partidos, dar a conocer sus propuestas en un tiempo definido. “Hay quienes hemos hecho una campaña abierta, de propuestas, porque lo más enriquecedor es que son iniciativas ciudadanas que hemos trabajado en conjunto y cuando tú logras hacer esta sinergia, lo que haces es legitimar tus acciones; por eso, yo sí aprovecho el tiempo para platicar mis propuestas con todos los sectores” declaró Marcelo Torres, candidato del Partido Acción Nacional (PAN) a la Alcaldía de Torreón.

Precisó que él ha atendido todas y cada una de las invitaciones de organismos y cámara empresariales, universidades, organismos de la sociedad civil, medios de comunicación y foros de participación.

“Desde el primer día dijimos que Torreón merece más, más servicios, más atenciones, mejores salarios, porque una de las principales preocupaciones de la población es que no les alcanza para vivir tranquilos y merecen más” indicó.

“Para las y los torreonenses es muy importante que puedan contrastar en estos 60 días todas las propuestas de los diferentes candidatos, que sepan quiénes somos, qué hemos hecho, qué pueden esperar de nosotros y de nuestros partidos; y para ello es obligatorio darle la cara y respuestas a los ciudadanos” enfatizó.

Marcelo Torres comentó que él, en todos los espacios de participación que se le han abierto y en las colonias a las que acude cada día, ha presentado propuestas claras, alcanzables, realizables y sustentadas, donde participan las mujeres, hombres, jóvenes, investigadores, empresarios, médicos y todos los torreonenses que saben que merecen más y que este 6 de junio quieren seguir caminando por la ruta del desarrollo y el crecimiento de nuestra ciudad.

El candidato del PAN a la Alcaldía de Torreón precisó que entre sus propuestas se encuentra la ampliación de microcréditos de los créditos a la palabra, apoyos de 6 a 30 mil pesos para las mujeres emprendedoras; créditos de hasta 2.5 millones de pesos para las PYMES; entrarle de frente al problema del agua; la modernización de la administración municipal para brindar mejores servicios; la puesta en marcha del Distrito de Innovación Tecnológica para revivir el centro de la ciudad, capacitar a los jóvenes en las tecnologías de la información y evitar la fuga de talentos.

“No se puede engañar a un electorado haciéndole creer que sabes cómo vas resolver las cosas cuando estas esperando la línea de tu patrón de Saltillo, esa es la gran diferencia. ¿Qué queremos un gerente o Alcalde?” subrayó.

Marcelo Torres dijo que no se le puede abrir la puerta a un candidato del PRI que no tiene el valor, ni el carácter para enfrentar a la ciudadanía y a quienes no están de acuerdo con sus ideas. Hasta hoy, ha evitado participar en foros serios, en espacios respetuosos y en debates con reglas claras de participación, es preocupante que alguien así quiera ser Alcalde, cuando no puede o no quiere defenderse ni a sí mismo.

Finalmente, Marcelo Torres precisó que él sí tiene ideas, tiene propuestas, conoce Torreón de palmo a palmo y sabe cómo lo llevará al siguiente nivel de la mano de los ciudadanos que merecen más, de quienes aman esta tierra generosa, de guerreros y espíritus inquebrantables.

