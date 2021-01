Anahí se contagió de Covid-19 en el concierto de RBD

(AGENCIAS)

14 de Enero de 2021.- Luego de darse a conocer que el esposo de Anahí, Manuel Velasco Coello , había dado positivo a Covid-19, todas las miradas se enfocaron a la cantante, pues se dijo que la última aparición pública del político fue en el concierto virtual de RBD.

Aunque el coordinador del Partido Verde Ecologista de México en el Senado de la República no emitió declaración alguna, fue Anahí quien a través de Twitter agradeció las muestras de cariño que ha recibido y recalcó que tanto ella como su esposo y dos hijos, Manuelito y Emiliano, estaban siguiendo al pie de la letra las indicaciones médicas.

Ahora que la tormenta ha pasado, la cantante recurrió a sus Instagram Stories para compartir con sus ocho millones de seguidores que, efectivamente, se contagió durante el concierto que ofreció junto a Maite Perroni, Christopher Uckermann y Christian Chávez el pasado 26 de diciembre.

“Hoy vemos la luz. La pesadilla pasó. Y desde este lugar de calma y gratitud les puedo decir que agradezco de todo corazón sus mensajes y cariño y oraciones. Efectivamente me contagié en el concierto. En el tributo a RBD. Después de no salir de mi casa en casi un año, el único día que salí me contagie”, expresó en la primera parte de su comunicado.

“Una persona muy cercana llegó con contagio sin saberlo y me contagió (solo a mí). Se hicieron muchísimas pruebas y protocolos y la que más insistió en que así fuera fui yo, pero aún así, nos enfrentamos a un virus terrible y desconocido”, compartió.

Aunque ella fue asintomática, contagió a su esposo, quien sí presentó algunos síntomas como fiebre, dolor de cabeza y dificultades para respirar. Además, en sus historias compartió que en las últimas pruebas que se ha realizado ha salido negativa, aunque tendrá que esperar el último informe de su médico.

“Fui completamente asintomática. Pero desgraciadamente contagié a mi esposo. Él se sintió muy mal y tuvimos días y noches de mucha angustia y miedo. Los bebés, bendito sea Dios, siempre estuvieron perfectos”, recalcó.

“Hoy solo queda dar gracias infinitas a Dios porque estamos bien y pasamos todo esto en casa. A todos los doctores, enfermeros/as y todo el personal de salud que se juega todo día a día por salvar a los demás, a ellos todo el respeto, amor y gratitud”.

Finalmente, envió un mensaje para todos sus fans: “Se los digo con el corazón en la mano, cuídense mucho. Nada vale la pena para poner la salud en riesgo. Nada”.

Hace unos días, los representantes de Maite Perroni , Christian Chávez y Christopher Uckermann negaron a Quién que ellos se hubieran contagiado y aseguraron que los tres están en perfecto estado de salud, cada uno ya integrado en sus nuevos proyectos de trabajo.

