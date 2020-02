¡Amores a Distancia!

POR: Estrellita de la Torre Lomelí

Creo que en estos tiempos, donde la era de la tecnología y las redes sociales ha invadido nuestro mundo, en donde la era cibernética se hace presente en nuestros días, transcurren muchas cosas a través de él y una de esas cosas es el “Amor en la distancia”.

Creo que algunos de nosotros hemos experimentado el bendito placer de enamorarnos a distancia, aún sin conocer personalmente a alguien, creo que el trato, los detalles, la voz, las palabras y el carisma, hace que poco a poco se abran nuestras emociones a conocer a alguien a través de la pantalla. Dicen que no es necesario tocarse para enamorarse, que es cuestión de almas y no de cuerpos. Y la verdad creo que en ocasiones esto es verdad y es una realidad que en estos tiempos muchos hemos vivido y es que el hecho de vivir a kilómetros de distancia, no significa que sea imposible que nazca un sentimiento, una ilusión, una emoción.

Quizá a veces no todo es perfección, porque la vida en sí no es perfecta; quizá también existan tormentas, errores, caos, nimiedades, contrariedades, confusión; pero creo que eso aún en las relaciones cercanas. Todo es cuestión de las ganas que se tengan para hacer crecer una relación, de luchar contra viento y marea, del amor mismo que entre una pareja se tenga.

Creo que en el amor a distancia existirán mil desventajas, a parte de la distancia, el no verse frente a frente, no sentirse, tocarse y a veces las dudas, los miedos y las inseguridades puedan surgir, pero justo ahí reside la fuerza del amor, el tamaño del sentimiento que se tenga y esa lucha diaria contra todo lo que se venga. Cuando existe el verdadero amor, creo que no importa ni la distancia, ni las tempestades, si no esas ganas de salir adelante juntos, pero sobre todo la paciencia, la comunicación, la lealtad, la fidelidad, el empeño y el compromiso que se establezca en una relación.

He escuchado por ahí “amor de lejos, amor de pen…sarse” o mejor dicho “amor de lejos, felices los cuatro”, la verdad de las cosas es que no hay necesidad de engañar a alguien si en verdad existe el amor, creo que no habrá nada ni nadie que pueda interponerse si el sentimiento es real y creo que cómo en todo, existen parejas que aún estando cerca han sido engañadas. Todo es cuestión de la persona con la que hemos decidido iniciar una relación.

Aunque estoy consciente que los pronósticos para un amor a distancia no son muy alentadores, ya sea por mala comunicación, malos entendidos, nuevas personas; existen casos donde han logrado mantenerse a pesar de estar lejos; pero todo es cuestión de la actitud, de la lucha diaria y sobre todo del interés que se tenga por el otro.

Siempre existen miles de posibilidades para el amor, no nos cerremos a la idea de conocer aún en la distancia al verdadero amor, de que exista la oportunidad de disfrutar cada instante, de valorar lo que tenemos lejos.

En muchas ocasiones para sentirnos más cercanos a nuestra pareja y afianzar más el amor, debemos buscar mil maneras de sorprender a nuestra pareja, ser creativos y obvio que los detalles jamás falten, el hacer sentir que a pesar de la distancia el amor existe y que alguien espera por nosotros.

El hecho de estar lejos, obvio que los detalles son más que importantes, alimentan el alma y acarician el corazón; de tener esa necesidad de reencontrarse pronto, recordemos que siempre debemos echar a volar nuestra imaginación para enamorar cada día a nuestra pareja y mantener el interés, el esfuerzo en conjunto es vital para que este tipo de relaciones dé buenos frutos. Sobre todo el mantener siempre las ilusiones y los sueños vigentes es primordial para las relaciones a distancia, el planear momentos, un viaje juntos, visitarse de vez en cuando, conocer a las familias, amigos; eso hace más fácil, duradera y sobre todo más estable una relación que quizá en un futuro pueda hacerse realidad y puedan finalmente establecerse juntos.

La realidad es que: “En el amor nada es sencillo, pero para el verdadero amor todo puede ser posible”.

