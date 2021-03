AMLO y los gobernadores firmaron el Acuerdo Nacional por la Democracia: “Nos comprometimos a garantizar elecciones libres”

Ciudad de México a 23 de Marzo de 2021.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, firmó este martes, junto con los gobernadores de los estados y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, el Acuerdo Nacional por la Democracia en Palacio Nacional, durante un evento de carácter privado.

“Hoy firmamos el Acuerdo Nacional por la Democracia con la gobernadora, la jefa de gobierno y los gobernadores del país. Todas y todos nos comprometimos a garantizar elecciones libres, limpias y respetar la voluntad del pueblo”, escribió en su cuenta de Twitter.

Horas antes en su conferencia de prensa matutina, López Obrador señaló que no es innecesario dicho acuerdo como algunos gobernadores han declarado.

“No es innecesario porque tenemos que ayudar todos para que se garanticen elecciones limpias y libres.

Yo he hecho referencia en otras ocasiones de cómo el presidente Madero les escribía a los gobernadores cada vez que iba a haber una elección, para recomendarles que se respetara el voto, que no se cometiera fraude y eso es lo que estamos ahora haciendo.

Es un acuerdo por la democracia para que ya no se utilice el presupuesto con propósitos electorales, que no se repartan despensas, que no se compre con dinero el voto, que no se amenace, que no se condicionen los programas sociales al voto, que no haya ‘carrusel’, ‘urnas embarazadas’, que ya no voten los finados, que no se falsifiquen las actas, todo esto que pasaba, que es una vergüenza, que tampoco veía el INE, incluso a los que están, que se hacían de la vista gorda. Entonces, que ya eso ya se termine.

Entonces, va a ser una gran contribución el que estas elecciones se lleven a cabo en libertad, es todo un acontecimiento, es un antes y un después, un parteaguas”, subrayó López Obrador durante su conferencia matutina.

Uno de los gobernadores que lo han considerado innecesario fue mandatario de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, quien incluso lo repitió ante las cámaras de medios de comunicación, al momento de entrar a Palacio Nacional al encuentro con el presidente.

“Eso ya está en la Constitución”, expresó García Cabeza de Vaca quien dijo asistió porque se encontraba en la Ciudad de México debido al proceso de desafuero que se sigue en su contra en la Cámara de Diputados, a petición de la Fiscalía General de la República quien lo acusa de delitos relacionados con el narcotráfico.

El presidente de México aseguró que la reunión que se llevó a cabo en privado, también es para que la gente sepa y ayude a vigilar la transparencia en las próximas elecciones.

“Y también para que la gente sepa y nos ayude vigilando, denunciando si hay irregularidades y desde luego que corresponde a la fiscalía electoral atender todas estas denuncias.

Recordar también que ya el fraude electoral es delito grave, que no hay derecho a fianza. Si se demuestra que se cometió un delito electoral, va a la cárcel la persona y no tiene derecho a fianza, porque ya se modificó la Constitución, ya es delito grave.

Entonces, que se sepa y que lo sepan los de arriba, y que lo sepan los operadores, porque a lo mejor los llamados ‘mapaches electorales’ no están informados y piensan que va a ser lo mismo de siempre. Pues no, no”, expresó.

“El INE tiene que hacer su trabajo como corresponde, pero estamos en una etapa nueva y, repito, no se puede poner vino nuevo en botellas viejas”, agregó.

