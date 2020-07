AMLO se hará la prueba de COVID-19 este lunes antes de su viaje a EU

Ciudad de México a 06 de Julio de 2020.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) informó que se hará la prueba de COVID-19 este lunes antes de su viaje Estados Unidos (EU) y mañana daría a conocer el resultado.

Desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador explicó que no ha tenido síntomas de COVID-19.

“No tengo ningún síntoma, no tengo tos seca, no tengo calentura o no me han dado calenturas, no tengo cansancio, decaimientos, no tengo problemas de respiración, que son los síntomas. Por eso no me he hecho la prueba, pero ahora que voy a salir me voy a hacer la prueba porque no puedo ir enfermo, sería irresponsable”.

En conferencia de prensa, AMLO aseguró que también se realizaría una prueba en EU si fuera necesario.

“Si allá, también, hace falta de acuerdo al protocolo de salud, que yo me haga otra prueba, estoy dispuesto a hacerlo”.

AMLO viajará este martes al mediodía y se espera que llegue por la tarde noche a la capital de EU, donde tendrá reuniones de trabajo con el presidente Donald Trump.

López Obrador comentó que su esposa, la escritora Beatriz Gutiérrez Müller no formará parte de la comitiva mexicana que lo acompañará a Washington.

Reunión entre López Obrador y Donald Trump será el miércoles

La reunión entre los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador y de Estados Unidos, Donald Trump, se llevará a cabo durante esta semana que inicia, de acuerdo con información que han proporcionado las autoridades de ambos países.

Los días 8 y 9 de julio, López Obrador realizará una visita oficial a Washington, invitado por el gobierno estadounidense, en el marco de la entrada en vigor del nuevo tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

El mandatario también indicó que el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau no acudirá al encuentro.

La Casa Blanca confirmó el domingo que el encuentro entre ambos mandatarios tendrá lugar el miércoles 8 de julio.

Aunque no se han dado más detalles sobre la reunión, el secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, destacó que tanto la visita de López Obrador a Estados Unidos como la entrada en vigor del T-MEC se dan en un momento oportuno.

