AMLO recibirá vacuna anticovid de AstraZeneca

Ciudad de México a 08 de Abril de 2021.- El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que será vacuna contra covid-19 con la dosis de AstraZeneca y aseguró que los riesgos “son mínimos”, ante posible vínculo con casos de trombosis.

El mandatario comentó que al ser ésta la vacuna que se aplicó en la alcaldía Cuauhtémoc es la que le corresponde al residir en Palacio Nacional, aunque aún no sabe si acudirá a algún centro de vacunación o será en dicho recinto.

«Nada más que no sé si vaya yo a un centro de vacunación o aquí siempre y cuando ayude para que la gente tenga confianza, no está de más decir que hace falta la vacunación, que nos protege, que no hay que tener temor», dijo en conferencia de prensa matutina.

El Presidente aseguró este miércoles que se vacunaría contra covid-19 dentro de 15 o 20 días, aunque el 5 de abril dijo que no era indispensable hacerlo tras haberse contagiado de coronavirus en enero.

En conferencia de prensa matutina, el mandatario comentó que se le aplicará la dosis «para disipar dudas» y comentó que «todos los que tuvieron covid-19, como yo, no esperen tanto tiempo y dar ese ejemplo para que se protejan».

En México se seguirá aplicando la vacuna contra covid-19 fabricada por AstraZeneca informó ayer el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, ello a pesar de que la Agencia Europea de Medicamentos (EMA, por las siglas en inglés) reafirmara su recomendación de la dosis ante los casos de trombosis.

El titular de la Subsecretaría de Promoción y Prevención de la Salud expuso que en el informe presentado por la agencia evaluadora se confirma que la vacuna de la farmacéutica británica sigue siendo, para la población en general, recomendable.

«El análisis de riesgo versus beneficio que hace la Agencia Europea de Medicamentos vuelve a ser en el sentido de que conviene seguir utilizando la vacuna AstraZeneca por ser una vacuna, en términos generales, es decir, para la mayoría de la población, segura y eficaz», dijo López-Gatell.

