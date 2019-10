AMLO pide que marcha del 2 de Octubre sea pacífica y evitar violencia

Ciudad de México a 30 de Septiembre de 2019.- A dos días de que se realice la marcha del 2 de octubre, el presidente Andrés Manuel López Obrador convocó a los participantes a que se actúen de manera pacífica y responsable.

Pedimos que nos ayuden y que la manifestación sea pacífica, que no se afecten comercios, que no haya violencia, que se cuide el patrimonio histórico, que se actúe como lo hicieron en su momento Gandhi, Mandela, Martín Luther King y otros luchadores sociales y pedirle a todos los participantes que nos ayuden para que si se infiltran provocadores los aíslen y los mantengan separados, nosotros que venimos de la oposición sabemos de cómo se puede evitar que actúen provocadores, con organización, bastante organización de los manifestantes, invito incluso a los ciudadanos a que ayuden, invito a que se apoye un plan que tiene la jefa de gobierno para que se hagan cordones con ciudadanos que procuren la paz y que se evite la violencia”, dijo Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, en su conferencia matutina.

Adelantó que habrá vigilancia, pero sin reprimir a nadie.

Va a haber cuidado, vigilancia, sin represión, no vamos a caer en ninguna provocación, nada de dar excusas a quienes buscan eso, provocar, están queriendo que haya choques, no lo van a conseguir, nosotros no vamos a perder la cabeza, también que no se les dé tanta importancia a quienes gritan ahora de que hace falta la mano dura y luego van a gritar de que hay autoritarismo, entonces si la ensartas perdiste y si no lo ensartas también, es un poco esa lógica ¿no?, indicó López Obrador.

En la conferencia de prensa, informó que su gobierno busca alcanzar un acuerdo con los sectores obrero y patronal para incrementar de manera responsable el salario mínimo para el 2020.

Destacó que el incremento de 16% que se otorgó este año, es insuficiente comparado con el 75% de pérdida del poder adquisitivo que tuvieron los trabajadores con los gobiernos neoliberales.

AMLO recuerda que salario mínimo de México es más bajo que el de China.

Recordó también que el Consejo Coordinador Empresarial hizo un estudio que reveló que el salario mínimo en México es ahora más bajo que el de China.

Si se mejora el salario pues hay más ventas, más consumo, más crecimiento económico claro todo esto tiene que resolverse con responsabilidad, estamos haciendo una revisión y tenemos que llegar a la acuerdo, es mejor convencer a todos, consultar a todos, desde luego a los dirigentes del sector obrero, consultar a los empresarios, también consultar a un organismo autónomo que tiene que ver con el control de la inflación, que es el Banco de México, esa es su función principal yo quisiera, con todo respeto, que el Banco de México además de controlar la inflación se preocupara por el crecimiento económico, por eso celebro mucho que se hayan bajado las tasas de interés, fue una muy buena decisión”, mencionó López Obrador.

En otro tema, dijo que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, no le ha presentado pruebas sobre la presunta venta de terrenos federales y reservas territoriales que habría realizado Rosario Robles cuando estuvo al frente de la Sedatu.

Sin embargo, recordó que los funcionarios públicos tienen la instrucción de que toda investigación que les llegue deben canalizarla a la Fiscalía General de la República.

Tienen la instrucción de no guardar ningún expediente, de no archivar ningún expediente, de no meter en los cajones los expedientes porque serían encubridores, el mismo presidente”, dijo López Obrador.

Al iniciar la conferencia informó que se ampliarán las ventajas del Programa de Precios de Garantía, que en promedio, les pagan a los pequeños productores 30% más por sus cosechas.

La compra de cosechas de frijol se hará ahora a campesinos que tengan hasta 30 hectáreas.

Se anunció también que a partir del próximo 1 de octubre se bajarán los precios de la canasta básica en las tiendas Diconsa.

