AMLO dio por hecho que Medina Mora renunció por indagatoria

Ciudad de México a 15 de Enero de 2020.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador no cuenta con evidencia documental de las causas graves por las que renunció el ministro Eduardo Medina Mora, pues dio por hecho que fue por las indagatorias que tiene abiertas la Fiscalía General de la República, afirmó durante la conferencia de prensa de este miércoles realizada en Palacio Nacional.

“En el caso del ex ministro, me presentó su renuncia y en la renuncia se expresa que va a atender asuntos legales. La Fiscalía tiene dos averiguaciones en proceso sobre este asunto, no puedo decir más porque no me corresponde”.

Refirió que si bien el mismo día que recibió la carta, el 3 de octubre de 2019, se reunió con el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Saldívar, éste no le comunicó los hechos graves que motivaban la renuncia del ministro.

El mandatario mostró nuevamente la carta que ya es pública, y donde el ex procurador federal no expresa nada sobre causas legales.

Ésta dice: “Con fundamento en el artículo 98, tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a usted mi renuncia al cargo de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para el que fui electo por el Senado de la República.

“Ruego a usted que acepte esta renuncia y acorde a lo previsto a la Constitución la someta a consideración del Senado de la República. Muy respetuosamente. Ministro Eduardo Medina Mora”.

El ex ministro es investigado por presunto lavado de dinero, indagatoria realizada a partir de otras de gobiernos extranjeros.

El pasado fin de semana, el Instituto Nacional de Acceso a la Información pidió a la Presidencia revelar las causas graves de esa renuncia, dado que negó la existencia de la carta del ex ministro.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...