AMLO arrancó su conferencia mañanera haciendo referencia al Halconazo

Ciudad de México a 10 de Junio de 2020.- El presidente Andrés Manuel López Obrador arrancó su conferencia mañanera haciendo referencia al Halconazo; la represión violenta de estudiantes ocurrida el 10 de junio de 1970; el mandatario se pronunció en contra de cualquier tipo de violencia para dirimir las diferencias. “El día de hoy vamos a recordar el hecho histórico, lamentable, de la represión del 10 de junio de 1971 para que no olvidemos y nunca jamás se reprima en México. No a la represión, ni a estudiantes ni a ningún ciudadano. No a las desapariciones forzadas, no a las masacres, no a la violencia; el que podamos resolver las diferencias de manera pacífica siempre y que no se utilice al Estado, a las fuerzas de seguridad del Estado, para reprimir al pueblo; y actuar con prudencia siempre; no sacar los afanes autoritarios; eso no resuelve los problemas, al contrario los complica”.

Difusión de documentos del BOA “no afecta nada”, dice AMLO

El Presidente aseguró que es legítimo ser opositor al gobierno, y quien no forme parte del Bloque Amplio Opositor no tiene nada de qué preocuparse; dijo que difundió los documentos porque la política es un asunto de todos.

«No afecta nada, el que no tiene injerencia en ese asunto pues qué le preocupa. Yo lo di a conocer porque me lo entregaron y mi pecho no es bodega; qué voy andar guardando los documentos, porque además la política es asunto de todos, tengo que estar informando a la gente constantemente, y es conveniente que en la democracia se actúe con transparencia, no tirar la piedra y esconder la mano. Lo que no debe existir es la hipocresía, como van a ponerse caretas y aparentar algo que no lo son, no son liberales, son conservadores; fuera máscaras, además no tiene nada de malo.

«No nos escondamos, es legítimo ser opositor y estar en contra del gobierno y de la transformación y del cambio de política económica, eso es normal en una democracia. Cuál espionaje ya no hay. Ya no hay espionaje, si no son tiempos de García Luna».

Explica obtención de documentos del BOA

El mandatario dijo que hay muchos ciudadanos que por necesidad trabajan con los grupos de la oposición, pero que son simpatizantes de su gobierno; esto ante la pregunta de cómo habían llegado los documentos del Bloque Opositor Amplio a Palacio Nacional.

«La oposición se propone eso (deponerlo), lo que está en el escrito es un objetivo que tiene los opositores, pero es legítimo, lo único es que se conducen de manera encubierta y yo hasta me divierto dando a conocer esto porque se tapan tanto que piensan que nadie lo va a saber, en México ya las cosas se saben antes de que sucedan, todo se sabe. Los mismos que trabajan con ellos son simpatizantes, pero esto siempre ha sido así; sus choferes, sus trabajadoras domésticas, sus profesionales; hay mucha simpatía por el movimiento nuestro, y hay gente que por la necesidad tiene que trabajar en estos grupos porque tiene que tener ingresos, pueden vender su trabajo, pero no su consciencia, por eso nos hacen llegar todo esto, pero repito, es legítimo. Ya lo dijo el presidente del PAN, quieren ganar el congreso y quieren aliarse todos».

Muestra indicadores económicos; confía en la recuperación

«En cuanto a recaudación todavía estamos en términos cuantitativos arriba de lo que se recaudó el año pasado, si consideramos el periodos del 1 de enero al 8 de junio del año pasado y se compara con el mismo periodo de este año. En ingreso tributarios tenemos alrededor de 50 mil millones de pesos adicionales y el total de ingresos 35 mil millones, en términos cuantitativos; si hablamos en incremente en términos reales, en términos reales tenemos 0.9 de incremento.

«Estamos tocando fondo con la crisis, sin embargo, con la recaudación de impuestos, en el ISR, tenemos 1.3 por ciento de aumento. Y en IVA tenemos un aumento del 0.5 por ciento.

«En cuanto a el peso, poco a poco se ha ido recuperando nuestra moneda, ya sabemos, estábamos en el primer lugar entre las monedas del mudo que más se habían apreciado hasta febrero, sin embargo, con la crisis se presentó una depreciación que al día de hoy es de -7.6 por ciento desde que llegamos al gobierno».

Sector informal, el más afectado con la crisis

«El daño mayor lo hay recibido la economía informal, mucha gente que vive al día; por eso se está apoyado con los créditos y con todos lo programas sociales, con esta estrategia de apoyar de abajo hacia arriba; proteger el 70 por ciento de la población, garantizando cuando menos un apoyo a 25 millones de familias, sin dejar de entender al 30 por ciento de mexicanos que tiene más ingresos».

Me gusta esto: Me gusta Cargando...