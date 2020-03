AMLO acepta haber saludado la mamá del Chapo: «merece todo mi respeto»

Ciudad de México a 30 de Marzo de 2020.- El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que este domingo saludó de mano a la madre de Joaquín ‘el Chapo’ Guzmán Loera, la señora María Consuelo Loera, porque dijo que independientemente de quién sea su hijo, ella se merece su respeto.

“Es una señora de 92 años y ya dije la peste funesta es la corrupción, no un adulto mayor que merece todo mi respeto, independientemente de quien sea su hijo y lo seguiré haciendo. A veces les tengo que dar la mano, porque ese es mi trabajo, a delincuentes de cuello blanco, que ni siquiera han perdido su respetabilidad, cómo no se la voy a dar a una señora, cómo le voy a dejar la mano tendida, se me hace mal el hacer eso”, justificó durante su conferencia matutina de este lunes.

Este domingo, el presidente López Obrador acudió a supervisar la construcción de la carretera Badiraguato-Guadalupe en Sinaloa, en la región conocida como el «Triángulo Dorado» en los límites entre Chihuahua y Durango, famosa por el trasiego y cultivo de drogas.

En este lugar, fue captado en video cuando saludaba a la madre del ‘Chapo’, quien se encuentra preso en Estados Unidos. “Nada más te saludo, no te bajes”, le dijo López Obrador a la señora María Consuelo Loera, durante el encuentro de unos segundos. “Ya recibí tu carta”, le comentó.

Este lunes, el mandatario federal explicó que se trata de una misiva de febrero de 2019 en la que le solicita que el gobierno de México repatriar a su hijo preso en Estados Unidos, y en la que además le envió “toda clase de bendiciones”.

“Como todas las madres, todavía no conozco una madre que acepté la culpa de un hijo, las madres tienen amor tan especial, sublime, a los hijos. Que no lo ha visto en cinco años, que no se quiere morir sin verlo, y me pide que yo ayude en gestiones para que el gobierno de Estados Unidos le permita viajar para a su hijo y voy a hacer el trámite, desde luego esto depende del gobierno de Estados Unidos y de la embajada de Estados Unidos. Yo creo que, por razones humanitarias, se debe permitir se le debería permitir ir”, planteó.

Sobre las críticas, el mandatario las calificó de hipócritas y recordó que hubo un gobierno conservador que incluso negoció con el mismo ‘Chapo’ Guzmán. “De veras que son hipócritas, esa es la verdadera doctrina del conservadurismo, la hipocresía y que acepten que no somos iguales. Nosotros no establecemos relaciones de complicidad con nadie, no somos como ellos”, apuntó.

De acuerdo con el presidente, el saludo de este domingo, no fue pactado, solo se trató de una situación humanitaria, y lo volvería a hacer, aunque se le fueran encima los voceros. Incluso, comentó, que él ya sabía la controversia que se generaría.

“Ya sabía, pero no voy a hacer lo políticamente correcto, no soy ortodoxo, soy heterodoxo en estas cosas, siempre hago lo que me dicta mi conciencia, y actuó con principios e ideales, es cabeza, pero también corazón. Ya lo dije no soy robot, soy ser humano”, indicó.

Joaquín Guzmán Loera fue declarado culpable por un jurado anónimo de 10 personas en julio de 2019, por cargos relacionados con el tráfico de drogas, lavado de dinero, uso de armas de fuego y conspiración.

El exlíder del Cártel de Sinaloa fue extraditado en enero de 2017, luego de escapar de dos cárceles mexicanas en 2001 y 2015.

Quien sí logró evadir la cárcel fue su hijo Ovidio Guzmán, arrestado el 17 de octubre de 2019 en Culiacán, lo que desató una serie de bloqueos, asesinatos y la captura de miembros del Ejército mexicano.

Tras el operativo y la oleada de violencia, el presidente defendió la decisión de liberar a Ovidio y retirar las tropas, pues, dijo, se hubieran provocado centenas de muertes de continuar con la detención.

