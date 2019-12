AMLO abrió la puerta para enjuiciar a Calderón y los ciudadanos ya juntan firmas

Ciudad de México a 27 de Diciembre de 2019.- Aunque en varias ocasiones el Presidente Andrés Manuel López Obrador ha declarado que su gobierno no investigará a ex presidentes, detalló que, si la ciudadanía lo solicita mediante consulta, su Gobierno actuará en consecuencia.

Al respecto de la detención de Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública en el Gobierno de Felipe Calderón, y sus presuntos vínculos con el crimen organizado, la prensa le preguntó a AMLO durante una de sus conferencias matutinas si consideraba que Felipe Calderón debía rendir cuentas.



El mandatario respondió:



Posteriormente el Presidente recordó su propuesta de poner “punto final” al asunto de perseguir a sus antecesores, ya que ahora lo más importante “es sacar adelante a México y lo estamos logrando”.

AMLO recalcó que “meternos a asuntos de este tipo, de persecución a expresidentes, pues sí puede que nos dé popularidad y que la gente lo aplauda, pero al mismo tiempo nos va a hacer perder tiempo, nos va a entretener mucho, va a generar discordias, confrontación”.

Por ese motivo, concluyó que los ciudadanos son libres de organizarse y comenzar los trámites para recoger firmas.

Finalmente, y ante la pregunta expresa de los periodistas de si el Gobierno de México perdona al expresidente Felipe Calderón y sus miles de muertos, el tabasqueño respondió:

“No, no, no es así, no es así. Es no tomar nosotros la iniciativa sin que eso signifique complicidad. No es exactamente la palabra complicidad, hay otro término jurídico… Encubrimiento, ese es el término, no encubrir, que es distinto a la complicidad, no vamos a encubrir a nadie. No es perdonar, es no encubrir”.