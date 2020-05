Ambulante en Casa presenta la proyección: «Al extranjero»

14 de Mayo de 2020.- «Al extranjero», dirigida bajo la dirección de Sung-a Yoon. En Filipinas, miles de personas exportan su mano de obra, generando una fuente importante de remesas. Al extranjero lanza una mirada franca a un centro de entrenamiento para trabajadoras domésticas transnacionales.

SEMBLANZA

Sung-a Yoon (Corea del Sur) es cineasta y artista. Egresada de la Escuela Nacional Superior de Bellas Artes de París-Cergy, ha dirigido diez cortometrajes que han sido exhibidos en L’Atelier du Jeu de Paume y Busan’s Biennale, entre otros. Su trabajo And I’ll Keep in My Heart fue seleccionado por Cinéfondation, fundación auspiciada por el Festival de Cannes.

Conoce más del documental aquí.

