Amaury Vergara lamenta pasividad de algunos clubes durante la pandemia

México a 24 de Junio de 2020.- El presidente de Chivas, Amaury Vergara, lamentó que hubo clubes de la Liga MX que se mostraron pasivos en la parte inicial de la pandemia por el coronavirus, cuando el torneo Clausura 2020 tuvo que parar y algunos equipos no hicieron labor social.

En una charla vía zoom organizada por Jóvenes Coparmex, Amaury fue invitado como ponente para hablar sobre la búsqueda de oportunidades de negocio en medio de la crisis.

«Siempre puedes hacer algo, no importa cuál sea la situación y no es por nada, pero hubo equipos que no hicieron nada. Pararon por completo, y haz de cuenta que el community manager también se puso en cuarentena y me parece mal. No quiero ser crítico, pero siendo empresas con tanta importancia, es importante tener responsabilidad de comunicación. (…) Estas cosas mandan un mensaje de que no importa lo que pasa, pero estamos unidos, estamos juntos y es un mensaje positivo independientemente de los objetivos», expresó.

Amaury entendió claramente la posición que Chivas tiene dentro de la sociedad mexicana, y como tal supo dónde y cómo colocarse en momentos de complejidad para el país.

«Chivas debe tener siempre responsabilidad social, que se haga sentido de pertenencia, que se sienta que tu club está ahí en momentos difíciles donde no hay fútbol», reconoció el empresario.

Al final de la charla, Amaury fue cuestionado por uno de los participantes sobre cuál es su reto principal como presidente de la organización rojiblanca, a lo que sin dudar respondió que es entregarle a la afición la decimotercera liga.

«La 13, la victoria por supuesto es el mayor reto. El fútbol es tan incierto en ciertos aspectos, el deporte es algo que no depende necesariamente de lo que puedes controlar, una empresa pues tiene su producto, lo produces, puedes evaluar la productividad, si eres eficiente, mejoras tu logística o la distribución… en el fútbol dependes de seres humanos, los jugadores. No hay un personaje más importante que los jugadores, porque ellos meten los goles y logran los objetivos. Cuando te das cuenta de eso, es muy retador porque debes entender qué hacer para que tengan lo necesario y sean capaces de lograr la victoria, depende de su entrenamiento, su estrategia, la nutrición, sus herramientas, sus canchas, ¿cómo logramos que la gente esté cerca, que los apoyen y estén motivados?, con buenos contratos para motivarlos, ¿cómo les compartimos valores de la institución, para que actúen en congruencia? y eso es muy difícil porque depende de lograr que la gente se comprometa al proyecto», indicó Amaury.

