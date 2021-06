Alex Rodríguez no se queda atrás: pasa un fin de semana con su ex

(AGENCIAS) 14 de junio de 2021.- Jennifer López no es la única que está muy bien acompañada por un ex, Alex Rodríguez, quien fuera su prometido hasta hace unos meses, también se ha vuelto muy cercano con su ex esposa, Cynthia Scurtis; tanto, que hasta ya lo presumió en redes sociales.

El mismo fin de semana que JLo se mudó a Los Ángeles para, según se dice, estar más cerca de Ben Affleck, ARod estuvo acompañado por su ex, de quien se divorció en 2008 y con quien procreó dos hijas, Natasha y Ella.

El ex beisbolista posó con Cynthia para algunas fotos que compartió en redes. Además grabó un video que publicó en sus stories stories de Instagram en el que muestra el momento en el que ella le pone hielo en una pierna, después de una intensa sesión de ejercicio.

En esta ocasión, Alex Rodríguez no se quedó callado y compartió con sus seguidores el que desde su punto de vista, son las mejores palabras que describen a su ex esposa: «Mamá de primera clase”.

Según contó Alex Rodríguez, acaba de terminar un reto de fitness de nueve semanas que le costó muy caro a nivel físico.

«Me lesioné la pantorrilla izquierda, el hombro derecho y las costillas del lado izquierdo. He estado adolorido hasta en lugares que no sabía que podían dolerme… Antes de comenzar este programa, pensaba que me estaba haciendo viejo. Ahora, ya sé que lo soy…”, reflexionó el ex beisbolista.

«Es fácil abandonar, rendirse, quejarse… Nada realmente bueno es sencillo de lograr. Cuando quieras rendirte, no lo hagas, sigue adelante, mantén la calma y sigue intentándolo con fe», comentó ARod.

