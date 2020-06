Alcalde pide no politizar acciones COVID, en sesión virtual de Cabildo

Torreón, Coahuila a 13 de Junio de 2020.- La mañana de este viernes se llevó a cabo la trigésima séptima sesión ordinaria de Cabildo, a través de herramientas tecnológicas que permitieron su celebración virtual o a distancia, en atención a las medidas sanitarias derivadas de la pandemia por el COVID-19.

Durante la sesión se reiteró el acuerdo emitido por el C. Lic. Jorge Zermeño Infante, Presidente Municipal de Torreón, en relación a posponer las convocatorias de los eventos de Reconocimiento de Ciudadanía Distinguida de Torreón, Coahuila de Zaragoza y Cabildo Juvenil de Torreón, en atención a las disposiciones sanitarias.

Los ediles aprobaron el Dictamen de la Comisión Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia del H. Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza, relativo a la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por la que se adiciona un párrafo cuarto al inciso c), recorriendo el que actualmente ocupa en posición, haciendo lo mismo con los demás del artículo 7 de la Constitución Política de los Estado de Coahuila de Zaragoza.

Se dio el visto bueno al Dictamen de la Comisión de Inspección, Verificación y Protección Civil, relativo a la aprobación de 9 (nueve) solicitudes de diversos establecimientos mercantiles para realizar cambios de domicilios, giros y denominaciones en sus licencias de alcoholes.

Los ediles votaron a favor del Dictamen de la Comisión de Planeación, Urbanismo y Obras Públicas, relativo a la solicitud para la adecuación del Plan Director de Desarrollo Urbano de Torreón vigente, para el cambio de uso de suelo de Equipamiento de Recreación y Deporte (RD) a Equipamiento de Infraestructura (I) del predio ubicado en la fracción s/n, lote 21-b de la manzana 106 del fraccionamiento Monterreal, en esta ciudad, correspondiente al expediente del C. Ernesto Ruelas Guardiola.

Se ratificó también el Dictamen de la Comisión de Planeación, Urbanismo y Obras Públicas, relativo a la solicitud para la adecuación del Plan Director de Desarrollo Urbano de Torreón vigente, para el cambio de uso de suelo de Zona de Protección (ZP) y Equipamiento de Recreación y Deporte (RD) a Industria Ligera y Mediana (ILM) del predio ubicado al margen del lecho del Río Nazas en el ejido La Unión, con clave catastral 050-078-106-000, en esta Ciudad de Torreón, Coahuila de Zaragoza, correspondiente al expediente del C. Alejandro Madero Humphrey.

Quedó aprobado el Dictamen de la Comisión de Planeación, Urbanismo y Obras Públicas, relativo a la solicitud para la adecuación del plan director de desarrollo urbano de Torreón Vigente, para el cambio de uso de suelo de Densidad Habitacional Vivienda Campestre (HC) a Vivienda Baja (H1) del fraccionamiento Residencial San Armando, primera etapa, en esta ciudad de Torreón, Coahuila de Zaragoza, correspondiente al expediente de la Asociación de Colonos y Vecinos del Fraccionamiento Citado.

Se autorizó el Dictamen de la Comisión de Planeación, Urbanismo y Obras Públicas, relativo a la solicitud para la aprobación del contrato de concesión de uso de suelo y de exclusividad de publicidad, relativo a la construcción de un puente peatonal, correspondiente al expediente de la persona moral Combustibles y Gases de Torreón, S. A. de C. V.

Los regidores integrantes del Cabildo respaldaron el proyecto de reforma para la solicitud de modificación de la Ley de Ingresos del Municipio de Torreón, Coahuila de Zaragoza para el ejercicio fiscal 2020, en lo que respecta al artículo 81, último párrafo de dicho ordenamiento.

Respaldaron el Dictamen de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, en conjunto con la Comisión de Patrimonio Inmobiliario y Tenencia de la Tierra, relativo a la solicitud presentada por el Arq. Aldo Villarreal Murra, Vicepresidente Ejecutivo del Consejo Promotor para el Desarrollo de las reservas territoriales de Torreón (COPRODER) para otorgar un descuento del 100% en los intereses moratorios a 112 ciudadanos deudores.

Se ratificó el Dictamen de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, relativo a la validación del convenio de concertación que celebrarán por una parte el municipio de Torreón, Coahuila de Zaragoza y por la otra parte, las personas morales Servicios Inmobiliarios Yarco, S.A. de C.V., Cia. de Desarrollos Inmobiliarios e Industriales, S.A. De C.V., La Agustedad, S.A. de C.V., Expansión

Empiria, S.A. de C.V. y la persona física C. Ricardo Barroso Alatorre; así como la autorización para la celebración de dicho convenio.

Se aprobaron también las solicitudes de apoyo económico presentadas por Fraternidad Asistencial de la Laguna, A.C. y por el presidente del Patronato Administrador de la Unidad Deportiva Torreón.

Para finalizar la reunión, autorizaron el Dictamen de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, relativo al estado financiero correspondiente al mes de mayo de 2020.

El alcalde Jorge Zermeño Infante, respecto a las declaraciones vertidas en Cabildo por los ediles, en el tema de acciones ante la pandemia de COVID-19, manifestó:

“La salud es responsabilidad de las personas, de la sociedad y por supuesto nos corresponde como gobierno participar en todas las acciones que tengamos qué hacer para cuidar la salud de todos, para este gobierno lo más importante es la salud de las personas.

En Torreón debemos entender que estamos ante una pandemia mundial, de la cual no es responsable ni el presidente de la República, ni el gobernador, ni los alcaldes de los municipios. El pretender llevar una numeraría para hacer comparaciones perversas de que hay más contagios en un lugar que otro y que eso es responsabilidad de uno u otro gobierno, me parece en primer lugar superfluo, me parece que están hablando del gobierno de sus partidos en el estado, en otros estados y en otros municipios, en donde tiene resultados aparentemente mucho peores.

Fuimos los únicos que entregamos más de 120 mil cubrebocas, aquí hemos recibido 2,500 despensas del Gobierno del Estado de más de 60 mil despensas que hemos entregado, casa por casa, no a grupos, no a personas, no a un sesgo político, partidista, como están acostumbrados quienes vienen de los partidos del PRI que tanto nos critican, ustedes si están acostumbrados a jugar con las necesidades, la pobreza, la miseria, nosotros no, nosotros no le preguntamos a nadie de que partido es, nosotros andamos buscando el bienestar de la gente, por eso este estilo de gobernar no les gusta, ustedes quisieran que le fuera muy mal a este gobierno, que lástima que la salud la quieran mezclar con cuestiones políticas o partidistas.

A Torreón llega gente de Chihuahua, Durango, del resto del estado de Coahuila, de Zacatecas y de muchos lugares a hacerse pruebas, a curarse y a hospitalizarse, tenemos un gran equipamiento médico, felicito a los médicos, a las enfermeras que están trabajando por el bienestar de nuestra comunidad, que hagan más pruebas, pero que se conozca la verdad de las cosas.

Le hemos pedido al Gobierno del Estado, checar caso por caso, para que verificar si las personas que han dado positivo ya fueron dadas de alta, si les han hecho un cerco sanitario, hemos sido muy responsables y parece que les duele a algunos y me da pena que un tema tan sensible, tan delicado, como la salud de las familias: la mía y de todos lo que vivimos en Torreón, pueda parecerles a algunos un tema que merezca ser politizado.

Ojalá también que las noticias, que algunos de manera cobarde y anónima sacan tratando de que la gente se confunda, como la que salió hace dos días, diciendo que vamos a cerrar todos los negocios o videos tendenciosos que salen por ahí, que de manera cobarde tratan de manchar el trabajo limpio y honesto que estamos tratando de hacer, yo los conmino a que trabajemos en favor y en beneficio de todos sin importar colores, ni credos políticos”, concluyó el mensaje en Cabildo del alcalde de Torreón.

