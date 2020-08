Al final llega lo mejor

POR: Estrellita de la Torre Lomelí

Creo que todos estamos conscientes, que en nuestras vidas se nos presentan diferentes circunstancias, caminos o tropiezos de vida, vamos cambiando en nuestra forma de pensar, de ser y de actuar, algunos vamos cerrando ciclos y cambiando de rumbos y en otros casos vamos aprendiendo lecciones y cometiendo nuevos errores; pero es más que claro que son cosas de la vida, todo aquello que se nos va presentando.

También sabemos que en ocasiones, de pronto todo cambia, que este camino que hoy recorremos llamada vida es simplemente una terminal de pasajeros, donde algunos suben a nuestro tren de viaje y muchos otros en el camino se quedan.

Estamos conscientes que en nuestro recorrido habrá personas que no estaban destinadas a ser nuestro final, que sólo fueron parte de este trayecto para darle quizá un toque de color, de esperanza, de ambición, de sueño, de cambios e incluso de dolor, de llanto y desesperación; y no por ello significa que no fueron importantes en nuestro viaje; simplemente no eran parte de nuestro destino.

Y entre más recorrido hacemos, más vamos agradeciendo a todos quienes bajaron y que en el camino se quedaron, porque eso significa que habrá nuevos compañeros de asiento.

Pero lo único y verdaderamente importante que debemos guardar en nuestra memoria y en el corazón, son sólo los mejores momentos y alejar cada mal recuerdo. Sabemos que todo cuanto pasamos en nuestro vivir es por algún motivo en especial, porque dicen que lo mejor de la vida viene guardado siempre para el final, para cuando creemos que ya no podremos más en este nuestro andar.

Y sí!, es tan maravilloso ver, cómo después de acurrucarte en las soledades, de llenarte de vacíos, de días grises, de tristezas que van acompañándote en parte de tu recorrido; finalmente ves llegando con ternura nuevos pasajeros, personas que hoy deseas con todas tus fuerzas que finalmente sean tu destino, llegan personas que cambian tus días, la perspectiva en que vez cada momento, que aligera con ternura tu alma y va sacudiendo todo lo malo que guardabas, llegan esos que te van llenando de colores, que te regresan las sonrisas, que te van arrancando suspiros y que se van apoderando de cada uno de tus pensamientos, de tus emociones y te vuelven a colmar de los mejores sentimientos.

De repente vamos viendo que todo lo que alguna vez soñamos, poco a poco se nos va dando, como si fuera un regalo del destino, de la vida o de Dios mismo.

Pero la verdad es que en estos temas de trayectos de vida, es tan maravilloso las segundas oportunidades que se nos presentan; sabemos que volver a comenzar requiere esfuerzos, esperanza, cambios, lucha y voluntad para tener buenos resultados; pero creo que en temas del amor, todo es posible, todo lo vale para tratar de ir en búsqueda de aquello a lo que llamamos verdadera felicidad.

Ante las nuevas oportunidades siempre habrá la posibilidad de hacer las cosas mucho mejor, ya estamos conscientes de nuestras fallas, de nuestro carácter y sobre todo hoy el amor nos encuentra más fuertes, estables y con una madurez para poder manejar diferentes situaciones.

A la hora de darnos alguna oportunidad vamos a comenzar a pensar con la vida que soñamos y como una vez leí por ahí: “El fracaso es una oportunidad para empezar otra vez con más inteligencia”.

Hoy en verdad agradezco a todos esas personas que se han cruzado en mi camino, a aquellos que bajaron de mi tren de vida, gracias por su tiempo y hoy sobre todo agradezco que no se quedaran; porque justo hoy me doy cuenta que siempre llega lo más bueno. Que bello es el amor!…

