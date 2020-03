Aislamiento completo de tres meses ante COVID-19, recomiendan

Ciudad de México a 18 de Marzo de 2020.- El periodo de aislamiento social en México ante la entrada de la fase 2 de la epidemia del COVID-19 en el país, donde se esperan contagios comunitarios, debe ser más extenso que una cuarentena y extenderse un periodo de tres meses, recomienda el profesor en medicina global en la Universidad Emory en Atlanta, Carlos del Río.

“Por lo menos se requiere el aislamiento completo de tres meses (…) Yo pensaría que hay que cerrar la Ciudad (de México). Hay que parar la economía. No es cuestión de estar esperando», determina.

El académico de una de las universidades más reconocidas en materia de salud, pone sobre la mesa el hecho de que se trata de una pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud, y que ya se conocen sus efectos, como en Italia, donde no se tomaron las previsiones adecuadas y ahora se ubica con un foco rojo en la transmisión de la nueva cepa de coronavirus.

“No seamos Italia. Hay que empezar a poner medidas en este momento. No hay que esperar más tiempo”, demanda.

Justo este martes 17, el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, anunció que se prevé que la epidemia tenga una duración de por lo menos 12 semanas.

“Hemos dicho que la epidemia puede durar cuando menos 12 semanas, que es lo que duró en China, llegó a un punto máximo, más o menos a la mitad de esas semanas y luego empezó a descender, no necesariamente por las medidas de contención extremas que se tomaron”, explicó Gatell en la conferencia matutina.

Del Río argumenta que es mejor prepararse ante la cantidad de contagios que se podrían dar en el país, el cual asegura será de por lo menos, un tercio de la población.

¿Tienen un posible estimado de contagios en México?

La tercera parte de la población (unos 43 millones en todo el país).

¿Qué tan rápido puede crecer?

Esto es exponencial, es como ver si un avión está despegando y levanta la nariz y empieza a despegar, apenas está despegando.

¿Es necesario aislar todas las ciudades del país?

Es muy difícil, pero los lugares donde hay más gente. Yo sugeriría que empezaran con la Ciudad de México y Guadalajara, tal vez, después.

¿El transporte público se debe cerrar?

En términos generales, hay poca transmisión por el transporte y a la hora en que usted empieza a cerrar actividades, automáticamente el transporte disminuye.

¿Cuántas pruebas se requieren para la ciudad de México, por ejemplo?

Para una ciudad de 20 millones, si pensamos que se van a infectar la tercera parte, o vamos a ser fuertes… vamos a pensar que se va a infectar la quinta parte; con la quinta parte serían 4 millones de personas, vamos a hacer pruebas al 10%, son 400 mil pruebas. La matemática es muy sencilla.

¿Los hospitales privados cómo deben participar?

Tienen que trabajar en conjunto, es momento de todo mundo una esfuerzos.

¿Nos favorece el clima y tener menos contactos con personas de otros países?

No estoy de acuerdo, les deseo suerte a los que piensan eso. No hay ninguna razón (para pensarlo).

¿El coronavirus se comportará en México como en otros países?

No tenemos suficientes pruebas; entonces, no sabemos realmente dónde está la epidemia. No sabemos si los casos que hay en México, los que sean, son todos los que hay. Puede haber muchos más y no lo sabemos.

