Administración privilegia capacitación de servidores públicos, con firma de convenio con la CDHC

Torreón, Coahuila a 12 de Septiembre de 2019.- El Ayuntamiento de Torreón y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHC), firmaron este jueves, un Convenio Interinstitucional de Colaboración y Capacitación en Derechos Humanos.

La finalidad de este, es que los servidores públicos municipales y personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), tengan mayor preparación en materia de Derechos Humanos, así como la extensión de su certificación y constancia de preparación.

Representando al Ayuntamiento, la signa la efectuó el alcalde Jorge Zermeño Infante y por la CDHC, el presidente de la Comisión, Hugo Morales Valdés.

El edil, reconoció la importancia del trabajo de promoción al respeto de los Derechos Humanos, que requiere toda sociedad; al ser una Comisión totalmente autónoma e independiente de los poderes, le da una mayor responsabilidad y credibilidad; por ello, la firma de este convenio es relevante, porque permite la capacitación en el conocimiento de los derechos de las personas.

“El derecho no tendría ninguna razón de ser, si no reconocemos los derechos humanos; no tendría razón de ser, si no se reconoce el derecho a la vida, a la verdad y al trabajo”.

Para la administración municipal, es de suma necesidad, que exista la preparación en esta materia y se cuente con una cultura de respeto, tanto a la autoridad, como al ciudadano.

“Sin derecho, no habría posibilidad de ejercer la fuerza para hacer cumplir la ley, situación que obliga a la aplicación del criterio, sin impactar en el tema de los derechos humanos”, dijo Zermeño Infante.

Por su parte, Hugo Morales Valdés, destacó que el esquema de trabajo que se abordará, permeará en la disminución de casos a atender, en donde se vean involucrados los servidores y la ciudadanía. “Esto no significa que se disminuye el trabajo, sino que tendrán que reforzar los procesos de capacitación y sinergia con las autoridades para desarrollar distintas políticas públicas”.

En este evento estuvo presente Sergio Lara Galván, Secretario del Ayuntamiento; Sandra Mijares Acuña, primera síndica; Leonor Jacob Rodríguez, regidora; Carlos Alonso Rangel Gómez, Secretario Ejecutivo de la CDHEC y Miguel Urrutia de la Torre, Visitador Adjunto encargado de la Segunda Visitaduría Regional de la CDHEC.

