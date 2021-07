Actuaremos si uso lúdico de mariguana no es bueno para el país: AMLO

Ciudad de México a 29 de junio de 2021.- Con la aprobación del uso lúdico de la mariguana desde la Suprema Corte “vamos a ver qué efectos tiene; si vemos que no ayuda, que no es bueno para el país, que no es bueno para enfrentar la violencia, entonces actuaremos”, advirtió el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En su conferencia matutina en Palacio Nacional, matizó en torno a esa determinación de la Suprema Corte, pues “sí vemos que en lugar de ayudar perjudica, plantearíamos un cambio, enviaría yo una iniciativa de ley. Pienso que en poco tiempo podemos tener resultados, vamos a evaluar qué sucede. Yo soy partidario de la democracia participativa y de la democracia representativa”.

En Palacio Nacional adujo que su posición sobre el uso de mariguana tiene cuatro vertientes.

“Yo he planteado que no se dañe la salud; que dejemos a salvo la libertad de los ciudadanos; que no signifique aumento en la violencia; y que no se permitiera el negocio, porque hay muchos que están penando en el negocio. No se puede traficar con la salud del pueblo. Es inmoral traficar con la vida de los seres humanos”.

En otro tema de su comparecencia diaria ante los medios, también abundó en su promesa de legalizar los autos chocolate en la zona fronteriza de Baja California. Entre los argumentos señaló que esa medida es conveniente porque en muchos casos ese vehículos se usan para cometer delitos y no se sabe quiénes son los dueños.

“Muchas veces fueron carros robados. Entonces, sí es necesario una regularización. Esto me lo plantearon antes de la campaña, me comprometí a retomar el tema antes de las elecciones. Vamos a empezar en Baja California la regularización, con un mecanismo sencillo, que no sea costoso.

“Vamos a regularizar, que no sea mucho el trámite, que se simplifique, que se puedan entregar las placas o el reconocimiento de la propiedad del vehículo y que se pague una cantidad justa por el trámite y que todo eso que se obtenga se le devuelva a la gente con programas de bienestar, ya sea en salud, en educación, en servicios públicos, por ejemplo, estuvimos en Rosarito y es una demanda sentida el agua”.

No descartó que el esquema regulatorio pueda extenderse a Sonora, y evidenció que “se calcula que existe en esa situación cerca de 500 mil vehículos, entonces sí hace falta un registro”.

