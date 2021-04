Zoé estrena «Sonidos de Karmática Resonancia» su tan esperado séptimo álbum de estudio

(AGENCIAS) 15 de Abril de 2021.- La legendaria agrupación mexicana celebra el lanzamiento de su más reciente larga duración, el cual se perfila no sólo como el disco más maduro de su carrera, sino como punto de inflexión creativa: una obra que definirá la nueva era en el sonido Zoé.



“Popular” es el track que abandera la salida de este álbum en donde se nota la experimentación sonora y temática que ha abordado el grupo, entregando así uno de sus mejores temas a la fecha.

Suele decirse que, en los momentos de crisis, lo único capaz de salvarnos es nuestra imaginación. De resultar cierta la frase, uno de sus ejemplos podría ser la más reciente larga duración de

, llamado «Sonidos de Karmática Resonancia», trabajo que ocupa el mítico número 7 dentro de su discografía.



La historia de «Sonidos de Karmática Resonancia», empieza a forjar su propia leyenda. Y es que el disco (concebido en medio del contexto pandémico actual, situación que obligó a la legendaria agrupación a replantear no sólo su forma de trabajo, sino sus exploraciones artísticas), el cual se ha colocado ya como uno de los discos más esperados de este año 2021.



“Cuando terminamos la gira de ‘Aztlán’”, comenta León Larregui, vocalista y líder de la banda, “no tenía ganas de hacer un disco solista, sino aprovechar el momento tan sólido que vivíamos como grupo. La idea era hacer un disco muy rápido, impulsados por nuestra propia cohesión. Empezamos a trabajar y de inmediato salieron unas ocho canciones…hasta que nos cayó la pandemia encima”.



Fue entonces que el combo se vio en la necesidad de replantear no sólo la manera de trabajar el material, sino incluso su sonido y lo que querían decir en cada frase. “Esta situación nos llevó a imaginar nuevos caminos, pues tuvimos que crear algo en medio de tiempos convulsos. Hoy que me siento a escuchar la obra completa, estoy convencido que es uno de nuestros discos más logrados, una cúspide de madurez en nuestra carrera”, añade León.



Producido Craig Silvey (Arcade Fire, Arctic Monkeys) y la propia banda, «Sonidos de Karmática Resonancia» significa un paso evolutivo en la carrera de Zoé, ya que además de contar con un diseño sonoro totalmente nuevo, se aventura a relatar temáticas distintas a las que nos tenían acostumbrados. Ejemplo de esto es “Popular”, tema que se estrena hoy como sencillo oficial de este nuevo disco.



En “Popular” podemos escuchar las cualidades sónicas del disco: texturas ambientales producidas por los sintetizadores, una base rítmica cohesionada y sólida, al tiempo que las guitarras cumplen su doble papel de guía y ornamento. Este cuadro musical, impulsado por un ritmo que bien podemos identificar en el ADN de la banda, resulta perfecto para que León Larregui realice una interpretación magistral de esta historia: un cuento moderno sobre un artista incomprendido llamado Valerio, quien debe enfrentar a sus demonios internos para aspirar a encontrar lo que siempre ha buscado: el amor verdadero.

Dicha historia es reflejada de manera excelsa por el video que acompaña la canción. Dirigido por Anna Pintó, Margaret Turck e Ida Cuéllar, el clip de “Popular” se desarrolla en Barcelona.



En cuanto a la inspiración del álbum, Acosta hace énfasis en la fusión de sonidos: “en estas canciones puedes escuchar el cúmulo de influencias que hemos almacenado con los años: de los discos de Pink Floyd a The Cure, hasta cosas exóticas, como sonidos de África y Oriente, además de otras referencias menos explícitas, como Nina Simone o Johnny Cash”.

León puntualiza: “también ha cambiado mi forma de componer. Antes necesitaba bajar una idea a la guitarra, y hoy puede ser que vaya caminando por la calle y escuche un pedazo de cualquier tipo de música, lo cual se queda en mi cerebro y empieza a distorsionarse de manera orgánica hasta que se transforma en algo.



Estos cambios llegaron también a las sesiones de grabación, pues en piezas anteriores la banda había contado con muchos músicos invitados, lo cual ahora fue sustituido por el hecho de grabar todos al mismo tiempo. “Esa era parte también de la idea original”, señala Larregui, “estar los cinco integrantes originales en el estudio y mantener todo simple e íntimo para la banda. Esto requirió mucha concentración, porque teníamos que llenar varios espacios, como la ausencia de Phil o las exploraciones sonoras de cada canción”.



Con todo esto, «Sonidos de Karmática Resonancia» se presenta como una obra riquísima en sonidos, imaginación e incluso ambición artística, mostrando que Zoé es un conjunto lleno de curiosidad e inventiva. “llevaba años imaginando grabar un disco como este”, concluye León. “Creo que lo logramos en muchos sentidos: la belleza de tocar juntos, el poder imaginar algo distinto en medio de la pandemia, atrevernos a trabajar la producción con alguien distinto, etc”.



Es así que Zoé demuestra que su camino en la música aún está lleno de nuevos himnos e historias que se convertirán en el soundtrack de nuestras vidas.

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet