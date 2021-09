Youtuber “Rix” fue sentenciado a 3 años y 2 meses de prisión por tentativa de violación

Ciudad de México a 08 de septiembre de 2021.- La influencer Nathalia (Nath) Campos dio a conocer este miércoles que su agresor Ricardo «N», mejor conocido como “Rix”, fue sentenciado a tres años dos meses de cárcel luego de que este se declarara culpable de violación equiparada en grado de tentativa.

“Admitió su plena responsabilidad penal en el delito de violación equiparada en el grado de tentativa cometido en contra de Nathalia Campos. Se le dictó sentencia condenatoria con una pena de prisión de tres años dos meses, sentencia que ha quedado firme”, dijo Mónica Peña, abogada de Campos en conferencia.

“El primero y el 1 de septiembre de 2021, Ricardo de manera voluntaria se declaró culpable y manifestó su deseo de acogerse a procedimiento abreviado, que es una forma anticipada de terminación de procedimiento”, informó Peña.

Peña informó también que el imputado debió realizar una reparación del daño con lo que se tiene que satisfacer ciertos requisitos.

“Nathalia, de manera voluntaria decidió no recibirlo de manera propia y lo estableció a donación de asociaciones que se dedican a la atención de víctimas de violencia en la Ciudad de México y en el país”, dijo.

En conferencia de prensa junto a Alessandra Rojo de la Vega, la creadora de contenidos dijo sentirse satisfecha, pese a que “fue un proceso muy difícil y muy doloroso”.

“Siento que este es el final de un capítulo muy difícil y bastante doloroso. Ha sido un año bastante pesado, pero no pensé que el tener una conclusión legal me fuera a dar tanta validación emocional en este tema y estoy muy satisfecha, me siento distinta y muy cambiada”, afirmó.

El 25 de febrero “Rix”, fue detenido por elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) por su probable participación en el delito de tentativa de violación equiparado agravado.

Tras cumplimentar la orden de aprehensión, agentes de la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía ingresaron a “Rix” al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente.

El pasado 22 de enero del 2021, la youtuber Nath Campos compartió un video en sus redes sociales en el que denunció haber sufrido abuso sexual por parte de “Rix” en 2017.

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet