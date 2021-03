YosStop rompe el silencio y habla sobre la denuncia en su contra

(AGENCIAS) 09 de Marzo de 2021.- La youtuber Yoseline Hoffman , mejor conocida como YosStop sociales, reapareció en un video que publicó en si canal de YouTube en el que aseguró que sufrió un linchamiento mediático, pero que confía en las autoridades, luego de que fuera denunciada por el delito de pornografía infantil.

Hoffman aprovechó el marco del Día Internacional de la Mujer para declarar que, como parte del gremio femenino, merece ser escuchada.

“He sido señalada, acusada y difamada. Decidí esperar a hacer este video porque quería ver hasta dónde llegaría este desmadre en los medios de comunicación sin que yo dijera nada y ¡wow!, qué enfermo: un fenómeno de linchamiento mediático con un nivel de desinformación increíble”, dijo Hoffman en su video.

“Este canal es de crítica social. Todo lo que comentó es con el fin de dejar un mensaje, una moraleja, algo que les sirva, que los haga reflexionar y pensar. Dicen que yo compartí un video nopor y que también lo tenía almacenado. Repito: mi contenido se basa en temas que ya están en redes sociales. ¿Dónde yo compartí ese video?”, expuso la youtuber.

Hoffman agregó que sobre la denuncia que hay en su contra por violación equiparada y pornografía infantil no puede hablar más por recomendación de sus abogados. “Yo no almacené ni compartí ese video por ningún lado y por el cual se me está denunciando injustamente”, añadió.

“Aquí yo expreso mi opinión y punto de vista. Si a alguien no le gusta, está bien. Con los años mi contenido ha evolucionado. Esto fue como jugar un teléfono descompuesto. Tomaron un fragmento de mi video y con la magia de la edición, pum: desinformación. Me pintan como una villana. Quieren dañarme mediáticamente”, agregó.

“Usaron mi cara para la denuncia. ¿Dónde están las caras de los agresores? A ellos no los comparten”, señaló. “No me burlé de la violación, pero aún así yo le ofrecí mi ayuda, mis medios para ir contra los agresores. Ella aceptó. Nunca mandó su denuncia. No existía, no existió hasta hace una semana. Confío en las autoridades”, puntualizó.

Los hechos por los que Yosstop es señalada ocurrieron en 2016, cuando una joven de nombre Ainara tenía 16 años y fue grabada en una situación de abuso por parte de varios jóvenes en una fiesta. Dos años después, Yoseline presentó en uno de sus canales parte del video.

En el clip, que se publicó en 2018 y que ya no se encuentra disponible, se puede ver a Ainara rodeada de jóvenes mientras introducen una botella de champagne en sus genitales. Yoseline presentó el material en su canal “JustYoss” y lo tituló como “Patética generación”, a lo largo de su video, Hoffman se refiere en formas despectivas hacia la joven.

“La difusión del video tuvo un gran impacto en la psique, libertad y esferas personales de Ainara quien fue víctima de bullying y ataques constantes. Entre estos, se vio envuelta en una pelea que también fue videograbada y que se hizo viral”, detalló el abogado de Aitana por medio de un comunicado.

