Yon de Luisa confirma que no habrán más sanciones para la selección mexicana

(AGENCIAS) 31 de agosto de 2021.- Hace unos días se hizo oficial la sanción a la selección mexicana de fútbol masculino a causa del grito discriminatorio proveniente de la grada en el Preolímpico de la Concacaf, la cual se mantuvo en un partido y se cumplirá este jueves 2 de septiembre ante Jamaica en el duelo por las eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022.

El presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, Yon de Luisa, confirmó que no habrán más sanciones para el Tri a pesar de la presencia del grito prohibido en la Concacaf Nations League y la Copa Oro, además de reiterar que las sanciones no aplicarán para la selección femenil.

«En realidad se redujo el castigo y sólo vamos a tener que pagar uno, que va a ser el México vs Jamaica en la selección varonil; en cuanto al Final Four de Nations League y Copa Oro, no esperamos ningún tipo de sanción», declaró en exclusiva para Azteca Deportes.

«Esta sanción no afectará a la selección femenil, eso nos causó una profunda gratitud, de tal forma que podemos llevar a cabo el partido de la selección mexicana femenil del 21 de septiembre ante la selección de Colombia en el Estadio Azteca», señaló.

Cabe recalcar que aunque no se hayan levantado más sanciones en contra de la selección y la federación, el presidente espera que la afición comprenda que debe acudir al estadio con respeto y buscar otras manera de alentar a los jugadores.

«Todos los partidos de Concacaf, los sancionará Concacaf. En el caso de estos partidos que fueron Preolímpicos, aun cuando fueron organizados por Concacaf, son parte del torneo Olímpico y por lo tanto sancionados por la FIFA. Estos partidos que vienen que son los partidos eliminatorios, aún cuando son organizados por Concacaf, son sancionados por la FIFA entonces en ese sentido en estos partidos que vienen sí podríamos tener una sanción. Lo que esperamos es que nuestra gran afición entienda que podemos apoyar y gritar de muchas maneras, pero no discriminando ni faltando el respeto al rival», sentenció de Luisa.

