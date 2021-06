“Yo comí primero”: Lupillo responde a Christian Nodal

(AGENCIAS) 20 de junio de 2021.- Aunque el romance de Belinda y Christian Nodal ha sido el protagonista de esta semana, luego de qué el intérprete de regional mexicano ofreciera cinco conciertos en la ciudad de Monterrey, ahora el cantante y Lupillo rivera se roba los titulares, al responder un comentario que el prometido de Belinda hizo durante su conferencia previa a uno de sus shows.

Resulta que Christian Nodal hizo un comentario sobre el tatuaje con el que Lupillo borró el rostro de Belinda que tenía tatuado en uno de sus brazos, recordemos que hace unos días el tema central fue el diseño que el cantante de corridos eligió para cubrirlo.

‘Pues no sé, cada quien hace lo que quiere con su ‘puerco’, con su cuerpo, perdón. A mí me hacen muy feliz los tatuajes, siempre me tatúo cosas que me hacen feliz. Lo importante es que el señor esté feliz”, expresó el cantante al ser cuestionado sobre su opinión respecto a la acción de Lupillo.

“No hay pedo hombre, ese bato y yo ya sabemos que yo comí primero en la mesa, no hay pedo”, se escucha decir al cantante, quien compartió su respuesta a través de su Instagram, en un video tomado por su novia. “Ay ta la respuesta…el que se lleve que se aguante”, escribió el cantante en la descripción del breve clip en el que destacan las risas entre el intérprete y su novia.

En 2019 se especuló que Belinda y Lupillo tuvieron una relación sentimental, que no llegó a confirmarse nunca, no obstante el cantante lució con orgullo un tatuaje que se hizo en honor a la cantante, hoy prometida de Christian Nodal.

En aquel tiempo aseguró que nunca iba a quitarse el tatuaje de su piel, sin embargo hace una semana sorprendió mostrando el nuevo diseño con el que cubrió la cara de Beli, según sus palabras y lo hizo como un acto de respeto hacia su prometida, y para demostrarle que está 100% comprometido con su relación.

Por su parte, la feliz pareja conformada por Belinda y Nodal se encuentran al norte del país, con motivo de las presentaciones del cantante en Monterrey. Este jueves la intérprete de “En la oscuridad” subió hasta el escenario para robarle un beso a su prometido, a quien calificó como ‘el mejor cantante del mundo’.

