Yadhira Carrillo reacciona ante ‘rechazo’ de Lety Calderón a trabajar con ella

Ciudad de México a 14 de Abril de 2021.- A finales de marzo, Leticia Calderón concedió una entrevista al programa ‘Suelta la sopa’ en la que contó la única circunstancia en la que trabajaría con Yadhira Carrillo, actual esposa de su ex, el abogado Juan Collado —quien está preso acusado de delincuencia organizada y operación con recursos de procedencia ilícita—.

«Te voy a ser honesta, no me gusta ser hipócrita, entonces, si hay la necesidad de hacerlo lo hago; creo que cuando alguien rompe una relación, cuando ha hablado cosas que me han lastimado, sobre todo porque han atacado a mis hijos, no te puedo decir: ‘¡Ay, sí!, mañana la pongo en la lista de Navidad’; no, pero lo que sí te puedo decir es que siempre ha habido un respeto de mí hacia ella», dijo Lety.

Semanas después, los medios buscaron a Carrillo a su llegada al Reclusorio Norte (donde está preso su esposo, desde 2019) para conocer su opinión al respecto de los comentarios de Calderón, que varios medios consideraron como un desaire.

Pero en vez de meterse en dimes y diretes, la empresaria decidió no opinar sobre la respuesta de la ex de su marido.

Con una sonrisa y sin detenerse, Yadhira dijo: «No tengo comentarios; con permiso, muchas gracias. Sin comentarios».

En otras ocasiones la actriz sí ha opinado, por ejemplo, de la salud de Leticia cuando ésta se contagió de Covid-19, además de que ha afirmado varias veces que su esposo habla muy seguido con sus hijos y que antes de estar en prisión los frecuentaba, algo que Calderón desmintió.

