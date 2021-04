“Ya pasó la situación crítica y contagios van a la baja”, dice AMLO sobre pandemia de Covid

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó este jueves que los contagios por la Covid-19 van a la baja en México; aseguró que ya se pasó la parte más crítica de la pandemia.

En conferencia de prensa, indicó que, hasta el momento, no se tiene registro de una variante agresiva de coronavirus en el país y reiteró que los niveles de hospitalización también han disminuido durante las últimas semanas.

“Afortunadamente ya pasó esa situación crítica, hace dos o tres meses en la Ciudad de México había ocupación del 95% de camas y ahora no está así”, acotó.

Agregó que durante los próximos días recibirá la vacuna de AstraZeneca contra la Covid-19 por recomendación de sus médicos y aseveró que ya se demostró que no existen riesgos mayores al recibir la dosis de la farmacéutica con sede en el Reino Unido.

“Esa es la que me voy a poner, AstraZeneca, nada más que no sé si vaya yo a un centro de vacunación o aquí, siempre y cuando ayude para que la gente tenga confianza, no está de más decir que hace falta la vacunación, nos ayuda, nos protege, no hay que tener temor”, expresó.

López Obrador manifestó que en México no se ha registrado ningún caso grave por reacción a ninguna de las vacunas que se han administrado desde que inició la campaña de vacunación en diciembre de 2020.

El miércoles, México llegó a 205 mil 598 muertes y a 2 millones 261 mil 879 casos positivos de Covid-19, según el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP).

En 24 horas, al reporte se añadieron 5 mil 499 nuevos contagios y 596 decesos por coronavirus.

